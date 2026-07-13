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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 13.07.2026, 9:37
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Charter97.org

Причина — грозы, сильные дожди и высокая температура.

Белгидромет объявил на понедельник, 13 июля, жёлтый уровень опасности. Причиной стали грозы, сильные дожди и высокая температура воздуха.

«13 июля (понедельник) местами по республике ожидаются грозы. На севере страны в ночные часы в отдельных районах пройдут сильные дожди, днём местами температура воздуха поднимется до +30°С», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают синоптики, погодные условия 13 июля в республике будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и тёплой неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и в утренние часы местами будет отмечаться слабый туман.

Ветер прогнозируется северо-западный и северный, от слабого до умеренного, во время гроз — с порывами. Температура воздуха ночью составит +12…18°С, днём воздух прогреется до +24…30°С.

Ранее белорусские синоптики рассказали, ждать ли аномальной жары в Беларуси.

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