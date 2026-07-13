Произошел разворот доллара 13.07.2026, 9:22

1,120

Каких курсов валют ждать во второй половине июля.

На прошлой неделе на белорусский валютный рынок вернулся тренд на укрепление национальной валюты. Каких курсов валют ждать во второй половине июля, рассказывает в традиционном обзоре финансовый аналитик myfin.by Михаил Грачев.

Снижение доллара

Обменный курс доллара США снизился на неделю на -1,22%,к началу текущего года вернулось укрепление курса рубля к доллару США на 1,14%. Закрытие торгов на БВФБ в пятницу 10 июля прошло со значением USD/BYN 2,8696. Объём торгов при этом за прошлую неделю составил 93,366 млн рублей, что в целом выше среднего значения за текущий год.

Курс российского рубля за прошлую неделю аналогичным образом укрепил позицию на белорусском валютном рынке до RUB/BYN 3,7668 за 100 российских рублей в четверг 9 июля, но к окончанию недели корректировался до 3,7442 за 100 российских рублей. Итого за прошлую неделю российская валюта укрепилась на +0,42%, к начал у года курс рубля растёт на 1,12%. Объём торгов рублём за прошлую неделю составил 15 039,480 млн рублей, что немного ниже средних значений за текущий год.

На российском финансовом рынке курс доллара США снижался до USD/RUB 75,85, но к окончанию недели вернулся к отметке в USD/RUB 77,15. Такие колебания были обусловлены наметившимся повышением цен на нефть, которые вернулись к росту после возобновления ближневосточного конфликта.

Ближний восток заряжает рост цен на нефть

США и Иран возобновили активные действия после месячного затишья в июне 2026 года. Цена нефти марки Brent на этом фоне вернулась в диапазон выше 78,00 USD/br, российская марка Urals торгуется чуть выше 55,2 USD/br при санкционном потолке в 60,0 USD/br. В силу того, что окончание конфликта вновь отложено на неопределённый период, есть вероятность, что стоимость «чёрного золота» может продолжить свой рост ещё некоторое время, что однозначно будет оказывать поддержку российскому финансовому рынку.

Кроме этого, в июле на российском рынке предстоят повышенные объёмы выплаты НДД (налог на дополнительный доход нефепроизводителей), что также повысит спрос на рублёвую ликвидность. Ну и основной фактор поддержки рубля – высокая ключевая ставка Банка России, – также остаётся в действии.

Таким образом, совокупность факторов поддержки вновь перевешивает интерес к иностранной валюте, который так и не может пока сформироваться на российском рынке.

На мировом финансовом рынке – сезон летнего бокового флэта. Курс основной валютной пары застыл около EUR/USD 1,1410, цена фьючерсного контракта унции золота торгуется в узком диапазоне 4100 – 4200 USD/Oz. Доходность 10-летних трежерис – 4,450% годовых.

Прогноз на неделю

Очередное заседание ФРС по денежно-кредитной политике состоится в конце месяца 28-29 июля, и хотя рынок не ожидает изменения процентной ставки в какую-либо сторону, вероятно ужесточение риторики регулятора, что уже вызывает напряжённость на мировых финансовых площадках. Внимание рынка сейчас сосредоточено на ближайшем отчете по инфляции в Штатах, после чего курс доллара на внебиржевом рынке Форекс может выйти из текущего ценового коридора.

С учётом сказанного на начавшейся неделе на белорусском валютном рынке можно ожидать умеренного снижения курса доллара США до USD/BYN 2,720. Российский рубль при этом минимально укрепляется.

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