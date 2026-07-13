Сикорский назвал главную ошибку Запада после распада СССР 13 13.07.2026, 9:55

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РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Западные государства слишком рано поверили, что Россия окончательно выбрала демократию.

После распада Советского Союза страны Запада допустили стратегическую ошибку, не добившись полной десоветизации России. Именно это впоследствии позволило Кремлю вернуться к имперской политике. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью итальянскому изданию Il Messaggero, опубликованном 12 июля.

По словам главы польского МИД, после распада СССР западные государства слишком рано поверили, что Россия окончательно выбрала демократический путь развития.

«Когда Советский Союз распался, мы недостаточно настаивали на том, чтобы российское государство было реально десоветизировано на идеологическом уровне. Во времена [первого президента РФ Бориса] Ельцина казалось, что страна движется к демократии. Затем, с Путиным, старая имперская идеология – как царская, так и советская – постепенно вернулась», – заявил Сикорский.

Министр считает, что именно сохранение советского идеологического наследия создало условия для возвращения агрессивной внешней политики Кремля, которую сегодня, по его мнению, воплощает нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

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