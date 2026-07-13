Названы основные претенденты на пост премьера Украины 1 13.07.2026, 9:32

Нынешняя глава правительства может отправиться в США послом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит заменить нынешнего премьер-министра страны Юлию Свириденко. На эту должность может вернуться Денис Шмыгаль, а сама Свириденко — стать послом Украины в США.

«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером», — заявил Зеленский.

Назначение главы правительства, так же как и состав кабинета в Украине, являются прерогативой парламента. Отставка премьер-министра приводит к отставке всех министров. Источники Украинской службы BBC сообщили, что Верховная Рада соберется для утверждения кандидатур на следующей неделе.

Собеседники Reuters среди депутатов украинского парламента считают, что возможные кандидатуры на пост — Денис Шмыгаль, возглавлявший правительство до Свириденко, министр обороны Михаил Фёдоров и Сергей Корецкий, глава «Нефтегаза Украины».

С Корецким Зеленский встретился сразу же после публикации поста о предстоящей смене премьер-министра, после этого он поговорил со Шмыгалем, главой МВД Игорем Клименко, а также с мэром Харькова Игорем Тереховым.

Среди других анонсированных Зеленским изменений — перестановки в руководстве органов внутренних дел.

40‑летняя Свириденко провела на посту премьер-министра год, она была назначена в июле 2025‑го в результате серии перестановок, став второй за историю постсоветской Украины женщиной на посту премьера.

До этого она год провела на посту заместителя главы администрации президента, а перед этим — четыре года на посту вице-премьера, отвечающего за экономическое развитие и торговлю.

Она поблагодарила президента в ответ. «Я благодарна президенту за доверие и оценку работы моей команды. Горжусь, что мне была доверена честь возглавить правительство в наиболее трудный период новейшей истории Украины», — говорится в ее заявлении.

В своих заявлениях, опубликованных в телеграме, Зеленский отмечает, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление «будет отвечать конкретный человек с большим опытом».

«Среди таких направлений наиболее значимыми являются: Соединенные Штаты и наши договоренности о лицензиях на производство «Пэтриотов», а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, которое должно находить отражение в конкретных достижениях наших государств и компаний Украины и Америки; европейский антибаллистический проект, который может стать одним из крупнейших шагов по укреплению Европы за это десятилетие», — пишет Зеленский.

Вопрос о производстве очень дефицитных в Украине ракет для систем ПВО Patriot приблизился к решению на прошлой неделе. На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву лицензию на их производство. Эксперты, правда, предупреждают, что первые ракеты появятся в запасах Украины не ранее чем через год-два.

На какую должность предлагается назначить Свириденко, украинский президент не уточнил, конкретики не добавило и заявление уходящего премьер-министра — о том, что она готова «служить Украине».

Предположение о том, что она может стать послом Украины в США, ранее сделал оппозиционный депутат Ярослав Железняк. Если так, то нынешний посол Украины в Вашингтоне, Ольга Стефанишина, покинет пост менее чем через год после назначения.

Как сообщают источники агентства «Интерфакс-Украина», Стефанишина решила покинуть дипломатическую службу по собственному желанию. По словам собеседника агентства, она попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

«Президент доволен работой Стефанишиной», — добавил источник.

Собеседники Украинской службы BBC пока не могут высказать предположение, чем вызвано стремление Зеленского сменить премьер-министра.

В отличие от первой женщины-руководителя кабинета, Юлии Тимошенко, у Свириденко серьезных политических амбиций не было и, как полагают опрошенные комментаторы, новый человек на этой должности все так же будет четко придерживаться курса, который задают на Банковой, где располагается администрация президента.

У Свириденко есть опыт внешнеполитической работы — она была вовлечена в начавшиеся переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, а до того находилась в прямых контактах с американскими официальными лицами, пока готовилось соглашение Украины и США о добыче полезных ископаемых. Ее ежедневное внимание было сконцентрировано на вопросах привлечения международной помощи, поддержки экономики и развития оборонной промышленности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com