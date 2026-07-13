Горит российский порт «Кавказ»1
- 13.07.2026, 9:18
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Дроны ВСУ атаковали объект в Краснодарском крае РФ.
После атаки на комплексе по перевалке нефтепродуктов и железнодорожной станции в порту «Кавказ» (Краснодарский край РФ) возник пожар. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Комплекс по перевалке нефтепродуктов в морском порту «Кавказ» обеспечивает перевалку нефти и мазута, а также обслуживает вагоны, автоцистерны и суда. Мощность терминала составляет около 3 млн тонн в год, а его работу обеспечивают нефтебазы, такие как подразделения компании «Югнефтехимтранзит».
В состав комплекса входят резервуарный парк объемом около 100 тыс. м³ и железнодорожные эстакады, где сливают топливо из железнодорожных цистерн, отмечает «Крымский ветер».
Порт «Кавказ» соединяет Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Через терминалы проходят значительные объемы топлива, предназначенного как для поставок на полуостров, так и для отправки на экспорт.
Через этот порт с помощью паромов россияне поставляли боеприпасы, оружие и топливо на оккупированный полуостров.
21 июня украинские дроны атаковали порт «Кавказ». В оперативном штабе Краснодарского края РФ заявили о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу и о том, что водителям грузовиков необходимо добираться в оккупированный Крым по «сухопутному коридору».