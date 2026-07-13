закрыть
13 июля 2026, понедельник, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились кадры пылающих танкеров «теневого флота» РФ

3
  • 13.07.2026, 9:01
  • 2,086
Появились кадры пылающих танкеров «теневого флота» РФ

Азовское море — под контролем ВСУ.

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают успешные атаки на танкеры «теневого флота» России, при помощи которого страна-агрессор пытается обходить международные нефтяные санкции, пишет «Диалог».

В Сети опубликованы кадры пылающих российских судов в акватории Азовского моря после серии налетов украинских беспилотных летательных аппаратов. На одном из снимков можно наблюдать сразу три горящих танкера россиян.

Кроме того, появились кадры, на которых показано, как выглядят изнутри атакованные танкеры «теневого флота». Судя по видео, на одном из судов полностью выгорела ходовая рубка, где размещались посты управления, навигационное оборудование и система контроля.

Отметим, в ночь на 12 июля украинские военные поразили дронами еще 14 российских кораблей РФ, которые пытались прорваться во временно оккупированный Крым. Речь идет о 10 танкерах и четырех паромах.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров