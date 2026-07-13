Появились кадры пылающих танкеров «теневого флота» РФ 3 13.07.2026, 9:01

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Азовское море — под контролем ВСУ.

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают успешные атаки на танкеры «теневого флота» России, при помощи которого страна-агрессор пытается обходить международные нефтяные санкции, пишет «Диалог».

В Сети опубликованы кадры пылающих российских судов в акватории Азовского моря после серии налетов украинских беспилотных летательных аппаратов. На одном из снимков можно наблюдать сразу три горящих танкера россиян.

Кроме того, появились кадры, на которых показано, как выглядят изнутри атакованные танкеры «теневого флота». Судя по видео, на одном из судов полностью выгорела ходовая рубка, где размещались посты управления, навигационное оборудование и система контроля.

Отметим, в ночь на 12 июля украинские военные поразили дронами еще 14 российских кораблей РФ, которые пытались прорваться во временно оккупированный Крым. Речь идет о 10 танкерах и четырех паромах.

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