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Под Минском целую неделю можно собирать себе садовые ягоды

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  • 13.07.2026, 8:46
  • 1,756
Под Минском целую неделю можно собирать себе садовые ягоды

Идеальный вариант для тех, у кого нет дома в деревне.

Институт плодоводства, который находится под Минском, объявил неделю самостоятельного сбора садовых ягод. Собрать можно будет крыжовник, чёрную и красную смородину, вишню и черешню.

Приехать в сад предприятия и набрать ягод в любом количестве сможет каждый желающий — предварительная запись не требуется. Единственная просьба от сотрудников — захватить с собой тару для сбора. Оплата производится на выходе, по весу собранного урожая.

Когда и что собирать

Крыжовник и оба вида смородины будут доступны для сбора с 13 по 17 июля, ежедневно с 9:00 до 15:00. Стоимость килограмма крыжовника — 9 рублей, красной смородины — 6 рублей, чёрной — 8 рублей.

Для вишни и черешни отведено два дня — 14 и 17 июля, также с 9:00 до 15:00. Килограмм этих ягод обойдётся в 12 рублей.

Как добраться

Сады расположены недалеко от Минска — на машине из центра города дорога займёт около 30 минут. Ориентир: агрогородок Самохваловичи, улица Ковалёва, 2. Точные GPS-координаты каждой локации институт публикует в анонсах своего Instagram-аккаунта.

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