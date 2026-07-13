США начали новую серию ударов по Ирану 4 13.07.2026, 8:04

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Фото: ВМС США

Тегеран атаковал гражданские суда.

Вооруженные силы США в воскресенье нанесли новые удары по объектам Ирана, заявив, что их целью стало ослабление возможностей Тегерана атаковать гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным американских военных, операция началась около 00:00 по Минску.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

На фоне эскалации Вашингтон и Тегеран продолжают делать взаимоисключающие заявления о ситуации в Ормузском проливе. В то время как США утверждают, что судоходство продолжается в обычном режиме, Иран настаивает, что взял водную артерию под свой контроль.

Как сообщает Reuters, Тегеран намерен создать постоянную систему взимания сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, через который до начала войны проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Кроме того, иранские власти предупредили, что судам запрещено заходить в пролив без специального разрешения.

Поздно вечером в субботу Иран объявил о закрытии пролива после предупредительного выстрела по судну, которое, по версии Тегерана, следовало по несанкционированному маршруту. Уже в воскресенье иранская сторона заявила о выводе из строя второго судна.

Тем временем Индия сообщила, что один из ее граждан пропал без вести после нападения на контейнеровоз GFS Galaxy у побережья Омана. Власти Омана заявили, что удалось спасти 23 членов экипажа. На этом фоне Катар рекомендовал всем судам, включая прогулочные катера, рыболовные лодки и гидроциклы, временно отказаться от выхода в море.

В США подчеркнули, что американские вооруженные силы готовы обеспечивать свободу судоходства, несмотря на, как заявили в Вашингтоне, «агрессию, преследования, угрозы и произвольные заявления» со стороны Ирана.

«Иран не контролирует пролив. Судоходство продолжается», — говорится в заявлении американской стороны.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство своего отца является «неизбежной». Это стало его первым публичным заявлением после похорон отца, на которых он не присутствовал.

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