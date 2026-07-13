В Гомельской области начались проблемы с мобильной связью и интернетом

В Гомельской области начались проблемы с мобильной связью и интернетом7
- 13.07.2026, 7:46
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Речь об операторе А1.
Гомельские власти сообщают о проблемах в работе оператора А1. Они распространили пресс-релиз оператора.
«Информируем Вас о том, что в настоящий момент часть клиентов компании может испытывать временные трудности с доступом к услугам голосовой связи и мобильного интернета. Технические службы А1 уже задействованы для оперативного устранения последствий инцидента и восстановления штатного режима работы оборудования. Обращаем Ваше внимание: до полного завершения восстановительных работ возможны кратковременные перебои в функционировании сервисов», — говорится в сообщении.
Из заявления властей невозможно понять, кого затронуло отсутствие связи.
Читатели издания «Сильные новости» пишут о проблемах со связью от А1 в разных городах. Помимо мобильного интернета, есть перебои с кабельным телевидением.
«Нет связи, дозвонился в А1, сказали отвалилась связь Гомель и область, Могилев и область, проблемы на трассе передачи данных Минск-Гомель, Минск-Могилев, со слов оператора, работают над устранением неполадок», — рассказал читатель в комментариях в соцсетях.
В Жлобине связь, по словам читателей издания, отсутствовала час, но ситуация начала налаживаться.