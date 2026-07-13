Янник Синнер выиграл Уимблдон 13.07.2026, 7:44

Янник Синнер

Фото: Getty Images

В финале итальянец обыграл немца Зверева.

Янник Синнер, первая ракетка мира, второй раз подряд выиграл Уимблдонский турнир. Матч против немецкого теннисиста Александра Зверева, который длился почти четыре часа, завершился со счетом 6:7, 7:6, 6:3, 6:4, пишет BBC.

«Ты снова доказал, почему являешься лучшим игроком в мире. Было здорово разделить с тобой Центральный корт в финальный уикенд. Для меня огромная честь находиться здесь. Победа досталась не мне, но, прежде всего, я поздравляю тебя», — так отреагировал на поражение Зверев.

Как отметила французская теннисистка Марион Бартоли, Синнер одержал свою 100‑ю победу на турнирах Большого шлема.

«Думаю, мы увидели нового Новака Джоковича, который будет доминировать в теннисе в ближайшие 10—15 лет», — сказала она.

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