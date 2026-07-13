закрыть
13 июля 2026, понедельник, 4:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп распорядился приспустить флаги США из-за смерти Грэма

  • 13.07.2026, 4:20
Трамп распорядился приспустить флаги США из-за смерти Грэма

Флаги будут приспущены по всей стране.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в стране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети X.

«В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга (...) я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы», — написал Трамп.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров