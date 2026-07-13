Трамп распорядился приспустить флаги США из-за смерти Грэма
- 13.07.2026, 4:20
Флаги будут приспущены по всей стране.
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в стране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети X.
«В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга (...) я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы», — написал Трамп.
Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь.