Спутник снял последствия ударов по нефтебазе в Твери: уничтожены три резервуара
- 13.07.2026, 0:50
Власти РФ уличили во лжи.
Три резервуара с топливом были уничтожены на нефтебазе «Тверьнефтепродукт» в Твери в результате украинского удара в ночь на 9 июля, передает «Радио Свобода».
Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 11 июля, который проанализировало издание. В то же время исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев официально подтвердил возгорание лишь одного резервуара.
Нефтебаза «Тверьнефтепродукт» принадлежит дочернему предприятию «Сургутнафтогаза» и обеспечивает топливом сеть из более чем 50 одноименных автозаправочных станций в регионе. Еще до украинского удара на этих АЗС ввели ограничения на отпуск топлива - не более 20-30 литров на одного человека.