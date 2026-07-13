Спутник снял последствия ударов по нефтебазе в Твери: уничтожены три резервуара 13.07.2026, 0:50

Фото: Exilenova

Власти РФ уличили во лжи.

Три резервуара с топливом были уничтожены на нефтебазе «Тверьнефтепродукт» в Твери в результате украинского удара в ночь на 9 июля, передает «Радио Свобода».

Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 11 июля, который проанализировало издание. В то же время исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев официально подтвердил возгорание лишь одного резервуара.

Нефтебаза «Тверьнефтепродукт» принадлежит дочернему предприятию «Сургутнафтогаза» и обеспечивает топливом сеть из более чем 50 одноименных автозаправочных станций в регионе. Еще до украинского удара на этих АЗС ввели ограничения на отпуск топлива - не более 20-30 литров на одного человека.

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