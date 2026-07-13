Глава ФИФА предложил довести число команд на чемпионатах мира до 64
- 13.07.2026, 1:50
Вопрос будет рассмотрен после завершения нынешнего чемпионата мира по футболу.
Об этом Джанни Инфантино рассказал швейцарскому порталу blue Sport, пишет Bild. Глава ФИФА объясняет это тем, что весь мир — а не только Европа и Южная Америка — должен иметь возможность мечтать об участии в чемпионате мира.
План Инфантино стал неожиданностью, учитывая, что состав участников текущего чемпионата в США, Мексике и Канаде был увеличен с 32 до 48 команд совсем недавно — непосредственно перед турниром. Инфантино считает это расширение огромным успехом.
«Видно, что уровень команд в целом чрезвычайно высок и продолжает расти — все выше, выше и выше — по всему миру», — заявил глава ФИФА. По его мнению, еще большее число участников дало бы малым странам и возможность, и стимул принять участие в мундиале.
Увеличение числа участников нынешнего чемпионата мира привело к введению стадии 1/16 финала. В общей сложности запланировано проведение 104 матчей за пять недель турнира — это рекордный показатель. Если расширение до 64 сборных действительно произойдет, то число участников чемпионата мира удвоится за короткий промежуток времени. Окончательное решение по плану Инфантино должен принять Совет ФИФА.