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Глава ФИФА предложил довести число команд на чемпионатах мира до 64

  • 13.07.2026, 1:50
Глава ФИФА предложил довести число команд на чемпионатах мира до 64
ФОТО: GETTY IMAGES

Вопрос будет рассмотрен после завершения нынешнего чемпионата мира по футболу.

Об этом Джанни Инфантино рассказал швейцарскому порталу blue Sport, пишет Bild. Глава ФИФА объясняет это тем, что весь мир — а не только Европа и Южная Америка — должен иметь возможность мечтать об участии в чемпионате мира.

План Инфантино стал неожиданностью, учитывая, что состав участников текущего чемпионата в США, Мексике и Канаде был увеличен с 32 до 48 команд совсем недавно — непосредственно перед турниром. Инфантино считает это расширение огромным успехом.

«Видно, что уровень команд в целом чрезвычайно высок и продолжает расти — все выше, выше и выше — по всему миру», — заявил глава ФИФА. По его мнению, еще большее число участников дало бы малым странам и возможность, и стимул принять участие в мундиале.

Увеличение числа участников нынешнего чемпионата мира привело к введению стадии 1/16 финала. В общей сложности запланировано проведение 104 матчей за пять недель турнира — это рекордный показатель. Если расширение до 64 сборных действительно произойдет, то число участников чемпионата мира удвоится за короткий промежуток времени. Окончательное решение по плану Инфантино должен принять Совет ФИФА.

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