ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Ставропольском крае

ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Ставропольском крае6
- 13.07.2026, 8:22
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Масштабный пожар.
В ночь на 13 июля дроны атаковали Ставропольский край России. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», — сообщил ночью Владимиров.
По данным телеграм-канала Astra, после атаки горит нефтебаза в хуторе Вязники. В 1,2 км от нее находится еще одна нефтебаза, которую уже атаковали украинские дроны в ночь на 9 июля.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, дроны массово атаковали Москву и Подмосковье.