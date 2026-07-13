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ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Ставропольском крае

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  • 13.07.2026, 8:22
  • 2,972
ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Ставропольском крае

Масштабный пожар.

В ночь на 13 июля дроны атаковали Ставропольский край России. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», — сообщил ночью Владимиров.

По данным телеграм-канала Astra, после атаки горит нефтебаза в хуторе Вязники. В 1,2 км от нее находится еще одна нефтебаза, которую уже атаковали украинские дроны в ночь на 9 июля.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, дроны массово атаковали Москву и Подмосковье.

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