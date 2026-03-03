Пакистанцы проигнорировали Лукашенко 7 3.03.2026, 15:36

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иллюстративное фото

Белорусские зарплаты им не по душе.

В Беларуси — рекордный кадровый голод. Проблемой озабочены чиновники разных уровней. Порой они поднимают вопрос привлечения трудовых мигрантов. В прошлом году Лукашенко пригласил в нашу страну 150 тысяч пакистанцев, в ответ на что чиновник этой страны заявил о намерении отправить в Беларусь «лучших из лучших кадров». За первые шесть месяцев 2025-го к нам прибыло всего 120 работников из Пакистана. «Зеркало» изучило, какие вакансии предлагают экспатам из этого государства в Беларуси, — они опубликованы на сайте Бюро по вопросам эмиграции и трудоустройства за рубежом правительства Пакистана. Спойлер: зарплаты по этим позициям не самые высокие для нашей страны. Возможно, это одна из причин, почему к нам массово не рванули на заработки пакистанцы.

Бюро по вопросам эмиграции и трудоустройства за рубежом правительства Пакистана контролирует и регулирует эмиграцию, в том числе трудовую. Вопросами выезда за границу на работу занимаются специальные организации, которые получили на это лицензию. На сайте этого бюро опубликованы вакансии для пакистанцев в разных странах, в том числе в Беларуси.

Среди них есть 27 мест для швейных работников. Зарплату предлагают от 1500 до 3000 рублей. Кроме того, тем, кто приедет работать в нашу страну, обещают бесплатное проживание, питание, билеты до Беларуси, медобслуживание и транспорт. На каком конкретно предприятии и в каком городе предстоит трудиться иностранцам, не уточняется. Также не указана необходимость владеть белорусским, русским или английским языками.

Отдельно есть одно место на производство одежды. Все остальные условия такие же, как для швей.

Пакистанцам также предлагают 24 места для дорожных работников. Трудиться предстоит в Минске. Зарплата указана на уровне 600−700 долларов (это 1722−2009 рублей по курсу Нацбанка на 3 марта). В дополнение к этому компания предоставляет общежитие, гарантирует бесплатное медобслуживание и медстраховку, а также обещает обеспечить транспортом на месте. В этом случае не оплачивается питание и дорога до нашей страны.

Рабочий график — с 8.30 до 17.00. Предусмотрен обед на 30 минут. Отпуск — 29 дней в год.

Все эти объявления были опубликованы в феврале этого года, и пока ни одно из предложенных мест не занято.

Чуть раньше, в ноябре 2025-го, там же появилось предложение для неквалифицированных работников. Сейчас из шести таких вакансий актуальны две. Отозвавшихся подходящих людей трудоустроят в Минске с зарплатой в 2,5 тыс. рублей. Также обещают либо бесплатное проживание, либо помощь с поиском жилья, оплату дороги и медстраховку.

По данным статистического ведомства Пакистана, средняя зарплата в этой стране в прошлом году была чуть более 39 тыс. рупий. По курсу Нацбанка на 2 марта это около 400 рублей.

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