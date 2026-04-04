закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Здесь невозможно встретить пьяных»

44
  • 4.04.2026, 13:58
  • 27,262
«Здесь невозможно встретить пьяных»

Как живет белорус по ту сторону земного шара.

Егор Курманов, 34-летний разработчик из Минска, души не чаял в родном городе, но внезапно для себя самого оказался в Новой Зеландии — официально наиболее далекой от Беларуси стране. О жизни на противоположной стороне земного шара, сияющем море, расслабленных людях и о том, сколько там зарабатывают, белорус рассказал Onlíner.

Сюрприз

— Я родился и вырос в Минске. Да, я люблю путешествовать, много где бывал, посмотрел мир. Но никогда надолго не улетал из Беларуси. Всегда придерживался четкой идеи: «Где родился, там и пригодился». Здесь моя семья. Как я могу уехать, бросить все? Что за бред вообще такой? В Беларуси хорошо жить, комфортно, особенно, если повезло с работой.

Я закончил ФКСиС БГУИР. На четвертом курсе устроился на пару месяцев на практику в одну маленькую приятную компанию, а в итоге проработал там 11 лет. Да, я тот самый айтишник, работаю в сфере финансовых технологий, в основном с продуктами Microsoft.

В моей индустрии нужно менять работу каждые 2—3 года, чтобы быстро расти в зарплате. Но я этого не делал: был предан своей компании, наверное. В общем, 11 лет я проработал на одном месте — и стал понимать, что моя зарплата уже давно не растет. Пора что-то менять. Закончил дома ремонт, обустроил себе кабинет, все по последнему слову техники… Отправил резюме во все концы планеты. Искал такие опции, чтобы оставаться в Беларуси и работать удаленно. В итоге меня пригласила на собеседование большая и крутая компания из Новой Зеландии. Я прошел все интервью: первый, второй, третий этап… Был очень впечатлен. В итоге мне сообщили: «Мы тебя ждем в офисе!» — «Но я же подавался на удаленную позицию». — «Ой, извини». И только тут выяснилось, что опции работать удаленно у них нет. От меня требовалось сесть на самолет и прилететь в Окленд, самый крупный город Новой Зеландии.

И я решил: почему бы и нет, черт возьми! Просто махнул рукой: ладно, попробую. Решился все поменять. Помню, несколько лет назад был в Индонезии, на Бали, и думал: «Так далеко от дома я никогда больше не заберусь!» И тут — Окленд…

От Егора действительно требовалось только сесть в самолет. Все остальные вопросы, включая рабочую визу, оформление документов и расходы на перелет, взял на себя работодатель.

— До Новой Зеландии я летел трое суток. Перелет довольно мучительный: Минск — Москва, Москва — Пекин, Пекин — Окленд. Я всю жизнь привык считать, что белорусы — самые добрые, веселые и доброжелательные. В Москве и Пекине у пограничников, мягко говоря, хмурые лица. И вот я приземлился в Окленде 1 января 2025-го, а там в аэропорту все искренне улыбаются, подходят ко мне, говорят: «Привет! Как здорово, что ты теперь здесь». Я был в шоке, если честно! В восторге! Больше всего меня впечатлили люди.

Новозеландцы — одна из самых доброжелательных наций, повторяет наш герой. Несмотря на это, трудности адаптации не обошли его стороной.

— Честно говоря, у меня всегда был очень плохой английский. Я учу его с первого класса, но из школы вышел с никакущими знаниями. Как и из университета. Весь мой английский — это то, что я подобрал из видеоигр. Спасибо моим бывшим коллегам и боссу в Минске: сначала мне помогали отвечать на письма европейским заказчикам, потом доверили переписываться в чатике с представителями клиента, в какой-то момент мы перешли на созвоны голосом. Да, было очень сложно, но каждый раз я по чуть-чуть рос — и это длилось 11 лет. После того как я прошел собеседование на английском для компании из Новой Зеландии, я решил, что выживу. Но в Окленде выяснилось, что местный акцент — киви-инглиш — очень трудно понимать на слух.

Поэтому после 8 часов в офисе я, вымотанный и уставший, шел не домой, а на митапы — встречи для иностранцев, где люди просто общаются, играют в настолки. В итоге мой словарный запас и способность понимать на слух значительно выросли. Да, спустя год с лишним в Новой Зеландии я все еще криво строю предложения, но уже чувствую себя гораздо увереннее: могу объяснить по-английски что угодно.

Фермеры на собственных вертолетах

Описывая Новую Зеландию, люди часто замечают, что расслабленность и лайтовый вайб буквально разлиты в воздухе. Мол, все здесь «по-деревенски», по-простому. Никто никуда не спешит.

— Да, это правда, расслабленность здесь на уровне, — соглашается Егор. — Вайб релаксовый, никто никуда не торопится. Знаете, как можно узнать новозеландца? Он просто идет по улице босиком — и это нормально. Или приходит в магазин в пижаме. На работе никто не вкалывает как сумасшедший. Никто не хочет овертаймить, новозеландцы заботятся о work-life balance. В пятницу в моей компании, как и в большинстве других, все заканчивают на час раньше, идут на кухню, берут снеки, играют в пинг-понг, болтают, чатятся… И так каждую неделю. В моем отделе — солянка из экспатов: поляки, словаки, азиаты, люди из Южной Африки… Но если вам не повезло попасть в компанию, которой владеют японцы или китайцы, все будет не так сладко: им и в Новой Зеландии work-life balance абсолютно не интересен, задача — выжать из сотрудника все, чтобы он принес как можно больше прибыли.

А еще здесь нет понтов и игр со статусом. Никого не волнует, какая у тебя машина или внешний вид. Допустим, зарплата позволяет человеку ездить на BMW последней модели, а он приедет на старенькой Toyota — это совершенно нормально. Люди одеваются спокойно, никто не «обмазывается» люксовыми сумочками. А еще — у всех татуировки. Маори с татуированными лицами и телами — повсюду. И из-за внешнего вида никто никого не буллит.

Когда проходят первые восторги, ты понимаешь, что Новая Зеландия — это, по сути, очень большая ферма. Огромная. Тут можно встретить реднековский взгляд на жизнь. Здесь много фермеров — это очень, очень богатые люди. Фермеры прилетают в Окленд на собственных вертолетах, у них все хорошо. Здесь безумное количество коров и овец. На пике в стране было 70 миллионов овец на 5 миллионов населения. Человек, который владеет стадом в тысячу голов, — это обеспеченный мужчина. Фермы бесконечно тянутся во все стороны.

Именно поэтому здесь очень крутая молочка, известная. Я где-то читал, что Новая Зеландия — на первом месте по производству и потреблению молочных продуктов, а Беларусь — на втором. В этом смысле мы очень близки. Даже в отеле в Катаре или на рейсе Пекин — Москва подают именно новозеландское сливочное масло.

Удались ли Егору «выйти в Новую Зеландию», сдружиться с местными — или все свое свободное время он проводит в кругу таких же экспатов, как и он сам?

— Еще в Минске, лет 10 назад, я занялся фаер-шоу: выступаю с горящими пои (шарами, связанными веревкой), выполняю трюки. Это у меня хобби такое. Оказалось, что пои придумали маори, коренной народ Новой Зеландии. Я совершенно случайно встретил в Окленде ребят, которые выступают с огнем. Так что да, я «выхожу в Новую Зеландию», влился в местную тусовку.

Факт, который удивил меня: здесь невозможно встретить пьяных людей. За то, напьется человек или нет, отвечает заведение, где он отдыхает. Бармен просто не нальет тебе напиток, если считает, что ты слишком пьян. Я как-то попросил 6 стопок текилы. Бармен внимательно посмотрел на меня, спросил, один я или с компанией. Увидев моих друзей, он тщательно пересчитал каждого, убедился, что нас шестеро, и только потом обслужил. В Новой Зеландии это закон: в каждом заведении висит табличка: «Если вы пьяны, мы вам не нальем». Похожие правила действуют и в магазинах. Если хочешь купить пиво, то паспорт кассиру должен показать не только ты сам, но и все, кто пришел с тобой. Я был в шоке, если честно.

А еще новозеландцы — очень честные и порядочные. Например, «черная пятница», как и другие дни праздничных скидок, это настоящая «черная пятница». Люди специально откладывают покупки, если хотят приобрести что-то стоящее. Совсем скоро Пасха, к ней тоже приурочены скидки. Единственный минус: ни один супермаркет не будет работать 4 дня подряд. Потому что Страстная пятница (Good Friday) и Пасхальный понедельник (Easter Monday) — это официальные государственные выходные. Так было и в прошлом году. И это меня шокировало! Если я не куплю продукты заранее, то буду сидеть, как дурак, без еды или придется идти в бар. В обычные дни магазины закрываются около 18:00 — это тоже нужно учитывать. Да, маленькие магазинчики, convenience store, где есть только снеки и товары первой необходимости, работают почти круглосуточно. Но цены там могут быть х3, х4, потому что их устанавливают владельцы просто с потолка.

Звездопады и сияющее море

Не случайно Питер Джексон снимал «Властелина колец» и «Хоббита» в пейзажах родной Новой Зеландии. Вряд ли Средиземье получилось бы таким эпичным в других широтах.

— Здесь фантастическая природа, — подтверждает Егор. — Океан с огромными бесконечными волнами, все зеленое, горы, совершенно уникальные птицы киви, по которым все сходят с ума… В прошлом году я слетал на соседний Южный остров в Куинстаун: очень популярное туристическое место. Там есть горы и снег, я покатался на сноуборде. Везде красота неописуемая. Пляжи — это просто невероятно. Всегда бесконечные. На одном побережье — светлые пески, на другом — черные вулканические… И там может быть ноль людей. Правда, вода холодная, как в Беларуси в озерах: 19 градусов в хороший летний день. Я не большой любитель купаться здесь. Но хожу серфить: в гидрокостюме чувствуешь себя как в ванной: тепло, комфортно.

То, к чему трудно привыкнуть белорусу: где бы вы ни жили в Окленде, до океана — всего 10 минут. Направо пойдешь — Тасманово море, налево — Тихий океан.

Это совершенно другая часть света, поэтому много всяких интересностей. Например, за месяц здесь расплодился биолюминесцентный планктон: каждую ночь море сияло синими вспышками. Просто невероятные кадры, так здорово! Я за этим явлением охочусь уже который год.

А еще здесь растут деревья каури — огромные, тысячелетние. Они не встречаются нигде, кроме Новой Зеландии. Каури изо всех сил стараются охранять. Появилась зараза, которая их ест — Phytophthora agathidicida, и ее можно случайно перенести через почву, прилипшую к обуви. А здесь очень много треков для ходьбы. Вся страна испещрена дорожками для хайкинга. Рядом с каури стоят щетки, чтобы ты очистил свою обувь, помыл с пеной, не заразил дерево. И на обратном пути — то же самое. Все старательно чистят щетками обувь. Так переживают из-за своей природы, даже трогательно.

Я люблю понаблюдать за темным звездным небом. В Минске ездил смотреть на Персеиды в августе, а здесь другое полушарие, ловлю другие звездопады — Эта-Аквариды.

Еще в Окленде очень вкусная и чистая вода прямо из-под крана. Я был удивлен. Пользуюсь 7 месяцев одним чайником — в нем не просто нет накипи, он сияет. Я гуглил, как такое возможно. Говорят, причина в том, что вода здесь приходит не из подземных источников с минералами, а выпадает в виде дождя в озера и реки.

А вы знали, что фрукт киви назвали в честь птицы, а не наоборот? Новозеландцы считают киви своим национальным фруктом, хотя вроде бы его завезли из Китая. Местные зачастую едят киви как яблоко: с кожурой, с волосками, целиком. Я попробовал — не так уж и плохо.

Цены

В Новой Зеландии существует собственная валюта — новозеландский доллар, NZ$. И стоит он примерно 0,57 доллара обычного, американского. Но для удобства наших читателей мы будем приводить все цены в долларах США.

— Минимальная зарплата в Новой Зеландии — около $14 в час. Столько платят, например, официантам и продавцам в магазине. Зарплаты в IT, я думаю, обычные для индустрии. Средняя зарплата разработчика в месяц — около $5000, — говорит Егор.

— Но стоимость жизни впечатляет не меньше. Цены на аренду недвижимости в Окленде испугали меня. Кстати, 95% новозеландцев живут в частных домах. И лишь небольшой кусочек городской застройки в центре, два квадратных километра, занят высотками — офисами и бизнес-апартаментами, где можно снять квартиру. А оплату за аренду здесь принято вносить каждую неделю, а не раз в месяц.

Сначала я снимал бизнес-апартаменты за $1375 в месяц. Но потом переехал в более дешевые — за $1030. Мои апартаменты — это «евродвушка» по-нашему: отдельная спальня и кухня с небольшой гостиной.

Вот почему новозеландцы такие дружелюбные? Из моих наблюдений, это напрямую связано с квартирным вопросом. Здесь очень дорогая недвижимость. Не каждый готов заплатить за дом в Окленде $1 миллион. Как только новозеландец вырастает и сбегает из родительского гнездышка, у него нет варианта снять квартиру за $1400 в месяц. Поэтому он снимает комнату в доме. Там живет еще 3—5 соседей: у каждого своя комната, а кухня — общая. И такими коммунами они и живут. В итоге новозеландцы очень сильно социализированы. Они много общаются, умеют быть вежливыми и удобными соседями.

Почти сразу я купил машину: это очень дешево, потому что нет больших ввозных пошлин. За Honda Freed 2012 года я заплатил $4000. Недорогие, чистенькие и надежные авто приезжают напрямую из Японии. За парковку я плачу около $160 в месяц — для белорусов это неадекватные цифры.

Цены на коммунальные услуги, интернет, мобильный телефон — все это может привести в ужас белоруса. Самый дешевый тариф с безлимитным интернетом для телефона — $26, а обычный — $46. Электричество обходится от $35 до $65 в месяц в зависимости от сезона.

Медицина здесь не бесплатная, но около 70% расходов спонсирует государство. Например, прием у терапевта стоит $120, но человеку реально нужно заплатить лишь $35—40. Чем богаче район, тем больше платит пациент в поликлинике. Имея рабочую визу на 5 лет, я обладаю теми же правами, что и граждане Новой Зеландии. Поэтому государство платит за мои медицинские расходы точно так же. Но визит к врачу для туристов — это, конечно, болезненный удар по кошельку.

Кстати, еще один удивительный факт: здесь, в отличие от Минска, почти на каждое лекарство нужен рецепт врача. Некоторые вещи — совершенно неожиданные. Например, диклофенак. В Беларуси ты можешь сам купить ампулу, шприц, вколоть себе — и радоваться. И никто не спросит зачем. А в Новой Зеландии, если у тебя болит спина, ни таблетки, ни ампулы для укола купить в аптеке без рецепта не получится.

Еще один пункт расходов: общественный транспорт. По городу ездят поезда (они очень редко заходят под землю, так что словом «метро» это назвать невозможно) и двухэтажные, как в Лондоне, автобусы. А в некоторые части Окленда быстрее попасть на пароме, чем на поезде. Каждый раз, входя и выходя в транспорт, нужно прикладывать карточку — и никогда заранее не известно, сколько с тебя спишут. Какие-то невероятно сложные алгоритмы рассчитывают, сколько зон ты проехал и границ пересек. Самая дешевая поездка обойдется в $2,30, самая дорогая — в $4,60.

Все сервисы тоже дороже. Я был в Минске недавно, приезжал к родителям на Новый год. Стрижка в барбершопе обошлась мне в 80 рублей. А в Новой Зеландии — минимум в $40, то есть 120 рублей. Как видите, разница в полтора, а местами и в два раза. Причем в Беларуси тебя в барбершопе со всех сторон оближут, побрызгают всем, чем можно, помоют волосы до и после стрижки, сделают укладку… В Окленде же за 120 рублей… просто подстригут.

А еще в Новой Зеландии существует комиссия за Apple Pay — 2%. Приходится по старинке доставать банковскую карточку, вставлять в аппарат и каждый раз вводить пин-код, иначе вся жизнь становится дороже на 2%. Это здорово раздражает. Все иностранцы в шоке!

Вдали от дома мне не хватает привычных маркетплейсов. И каталога «Онлайнера»! И бесплатной доставки из супермаркетов.

Одиночество

Иногда Егор скучает по дому. Все-таки от Минска его отделяют примерно 17 000 километров, трое суток дороги — и билеты ценой в $2000.

— К сожалению, я никогда не видел белорусов здесь, в Новой Зеландии. Однажды я встречал человека, который говорил, что знает человека, который видел белоруса, — смеется Егор.

Непросто быть единственным белорусом на противоположной стороне земного шара. Но, кажется, Егор достойно с этим справляется.

Написать комментарий 44

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров