26 апреля 2026, воскресенье, 9:17
Трамп показал кадры стрельбы и рассказал детали о нападавшем на него

  • 26.04.2026, 8:59
Трамп показал кадры стрельбы и рассказал детали о нападавшем на него

Бронежилет спас раненого агента.

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности нападения во время ужина корреспондентов Белого дома. Вооруженный мужчина бросился на контрольно-пропускной пункт - его обезвредили агенты Секретной службы.

Об этом сообщает Clash Report.

Как это произошло

По словам Трампа, зал был надежно защищен. Вооруженный мужчина с несколькими единицами оружия бросился на контрольно-пропускной пункт с расстояния примерно 45 метров - далеко от самого зала.

Агенты Секретной службы обезвредили нападавшего. Один из охранников получил огнестрельное ранение с близкого расстояния, однако бронежилет защитил его - офицер чувствует себя хорошо.

Трамп опубликовал фото нападавшего крупным планом, а также видеозапись с камер наблюдения с места происшествия.

Слова президента

Трамп назвал инцидент «очень неожиданным» и признался, что хотел остаться на мероприятии - по его словам, он «боролся как мог», но протокол обязал покинуть здание.

Президент также раскрыл, что готовил речь, которую сам охарактеризовал как «самую неуместную из когда-либо произнесенных» - и пообещал выступить с ней в следующий раз.

На вопрос журналиста, почему подобное случается с ним снова и снова, Трамп ответил:

«Я изучал историю покушений - они всегда следуют за самыми влиятельными людьми, как Авраам Линкольн. За теми, кто ничего не делает, не следуют. Мы сделали многое», - заявил он.

Нападавший задержан. По словам Трампа, следователи уже отправились в его квартиру - он, предположительно, живет в Калифорнии.

