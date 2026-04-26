Сегодня — 40-я годовщина Чернобыльской катастрофы 5 26.04.2026, 9:18

2,298

Самый масштабный «Чернобыльский шлях» прошел в Минске в 1996-м году.

26 апреля 1986 года взорвался четвертый блок Чернобыльского реактора. В результате аварии в атмосферу было выброшено радиоактивных веществ в 300 раз больше, чем после атомной бомбардировки японского города Хиросима.

Несмотря на то, что станция расположена в Украине, более 70% всех радионуклидов, выпавших в результате аварии, осело на территории Беларуси. Эта катастрофа стала одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества, которая привела к огромным последствиям для окружающей среды, здоровья людей и общественной безопасности.

От последствий чернобыльской катастрофы пострадало около 2 млн. жителей Беларуси, в том числе более полумиллиона детей. Территория страны на многие века стала зоной экологического бедствия.

Раньше этот день был значим для многих людей. Каждый год к годовщине готовились публикации и мероприятия. Проходил «Чернобыльский шлях», который не давал забыть о трагедии и помогал актуализировать новые проблемы и политические вызовы. При этом белорусские власти упорно игнорируют масштаб экологической проблемы, продолжая советскую традицию замалчивания информации о последствиях аварии на ЧАЭС.

Впервые шествие, приуроченное к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошло 26 апреля 1989 года. Сначала он проводился как оппозиционный к коммунистической власти, прятавшей правду про события, и был чествованием памяти потерпевших.

«Чернобыльский шлях» 1996 года, приуроченный к 10-летию аварии, стал самым крупным за всю историю. В акции приняло участие около 50 тысяч человек. Она стал наиболее напряженной точкой «Минской вясны-96» — ряда уличных акций, проходивших в ту весну по поводу сопротивления интеграции с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com