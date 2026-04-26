Сегодня — 40-я годовщина Чернобыльской катастрофы

Сегодня — 40-я годовщина Чернобыльской катастрофы5
- 26.04.2026, 9:18
Самый масштабный «Чернобыльский шлях» прошел в Минске в 1996-м году.
26 апреля 1986 года взорвался четвертый блок Чернобыльского реактора. В результате аварии в атмосферу было выброшено радиоактивных веществ в 300 раз больше, чем после атомной бомбардировки японского города Хиросима.
Несмотря на то, что станция расположена в Украине, более 70% всех радионуклидов, выпавших в результате аварии, осело на территории Беларуси. Эта катастрофа стала одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества, которая привела к огромным последствиям для окружающей среды, здоровья людей и общественной безопасности.
От последствий чернобыльской катастрофы пострадало около 2 млн. жителей Беларуси, в том числе более полумиллиона детей. Территория страны на многие века стала зоной экологического бедствия.
Раньше этот день был значим для многих людей. Каждый год к годовщине готовились публикации и мероприятия. Проходил «Чернобыльский шлях», который не давал забыть о трагедии и помогал актуализировать новые проблемы и политические вызовы. При этом белорусские власти упорно игнорируют масштаб экологической проблемы, продолжая советскую традицию замалчивания информации о последствиях аварии на ЧАЭС.
Впервые шествие, приуроченное к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошло 26 апреля 1989 года. Сначала он проводился как оппозиционный к коммунистической власти, прятавшей правду про события, и был чествованием памяти потерпевших.
«Чернобыльский шлях» 1996 года, приуроченный к 10-летию аварии, стал самым крупным за всю историю. В акции приняло участие около 50 тысяч человек. Она стал наиболее напряженной точкой «Минской вясны-96» — ряда уличных акций, проходивших в ту весну по поводу сопротивления интеграции с Россией.