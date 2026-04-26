26 апреля 2026, воскресенье, 14:13
Фотофакт: С какими лицами Лукашенко и его свита инспектировали Мозырьский район

Особенно отстраненным выглядел Караник.

24 апреля Лукашенко отправился в Гомельскую область. Его пресс-служба назвала это «большой командировкой». Первым ее пунктом стал Мозырьский район, где правитель устроил главам областей и руководителям профильных ведомств семинар-совещание по теме работы агросервисов и подготовки техники к полевым работам, пишет udf.

Примечательно то, как на официальных фото выглядели чиновники. Усталость, раздражение, безразличие. Одним словом, «оптимизм» так и прет.

Особенно отстраненным выглядел Владимир Караник, который за последние шесть успел сменить четыре должности.

Исключением был разве что глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, который на каждом совещании буквально ест глазами начальника.

