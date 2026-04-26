Новые кадры из Вашингтона: силовики с оружием ищут стрелка 6 26.04.2026, 10:22

Как проходила оперативная зачистка помещения после эвакуации Трампа.

В сети появилось новое видео с White House Correspondents’ Dinner в Вашингтоне, на котором сотрудники United States Secret Service и другие силовые структуры с оружием прочесывают помещение в поисках стрелка после звуков, похожих на выстрелы.

На записи слышно, как силовики кричат «We have one down» («Один нейтрализован»). В этот момент в здании наблюдаются паника и растерянность. По словам очевидцев, после звуков, похожих на выстрелы, сотрудники служб безопасности начали оперативную зачистку территории. В кадре также видны военные, участвующие в обеспечении безопасности.

🚨BREAKING: Dramatic new video shows law enforcement with guns drawn searching for the shooter and yelling “We have one down" as panic and confusion erupted after gunshots were heard at the White House Correspondents’ Dinner. | @GiannoCaldwell pic.twitter.com/WlUitinh2w — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Напомним, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были экстренно выведены агентами Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

