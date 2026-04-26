26 апреля 2026, воскресенье, 14:13
6
  • 26.04.2026, 10:22
  • 2,858
Новые кадры из Вашингтона: силовики с оружием ищут стрелка

Как проходила оперативная зачистка помещения после эвакуации Трампа.

В сети появилось новое видео с White House Correspondents’ Dinner в Вашингтоне, на котором сотрудники United States Secret Service и другие силовые структуры с оружием прочесывают помещение в поисках стрелка после звуков, похожих на выстрелы.

На записи слышно, как силовики кричат «We have one down» («Один нейтрализован»). В этот момент в здании наблюдаются паника и растерянность. По словам очевидцев, после звуков, похожих на выстрелы, сотрудники служб безопасности начали оперативную зачистку территории. В кадре также видны военные, участвующие в обеспечении безопасности.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были экстренно выведены агентами Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

