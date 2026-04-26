В Севастополе пылают порт и нефтебаза после атаки дронов 1 26.04.2026, 9:40

Ударные БПЛА шли к целям на сверхнизкой высоте.

Ночью 26 апреля Севастополь атаковали ударные беспилотники. После серии взрывов в разных районах города вспыхнули пожары. Оккупационный губернатор заявил о сбитии 45 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Атака на сверхнизкой высоте

Ударные БПЛА шли к целям на сверхнизкой высоте. В момент атаки в Украине воздушная тревога отсутствовала или отменялась.

После взрывов в Севастополе зафиксированы пожары сразу в нескольких районах города.

Детали об объектах поражения и масштабах повреждений уточняются.

Реакция оккупационных властей

Назначенный Россией губернатор Севастополя заявил об уничтожении 45 беспилотников.

По словам оккупационных властей, один человек погиб, трое получили ранения.

Однако пожары, зафиксированные после атаки, свидетельствуют о том, что часть дронов достигла целей.

