Появились новые кадры эвакуации Трампа и паники на ужине в Белом дома 26.04.2026, 9:11

В сети появилось видео с White House Correspondents’ Dinner, на котором зафиксирована экстренная эвакуация президента США Дональда Трампа после звуков, похожих на выстрелы.

Сотрудники United States Secret Service вывели президента со сцены, в то время как гости прятались под столами.

По официальным данным, Трамп и члены администрации не пострадали, один подозреваемый задержан.

На записи видно, как сотрудники United States Secret Service стремительно окружают президента и выводят его со сцены.

В это время участники мероприятия пригибаются и прячутся под столами, сообщает Dialog.UA.

По сообщениям очевидцев, через несколько секунд после начала инцидента прозвучали несколько громких хлопков, похожих на выстрелы, что вызвало хаос в зале.

