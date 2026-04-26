26 апреля 2026, воскресенье, 9:17
  • 26.04.2026, 9:11
Появились новые кадры эвакуации Трампа и паники на ужине в Белом дома

Охрана вывела президента со сцены, в то время как гости прятались под столами.

В сети появилось видео с White House Correspondents’ Dinner, на котором зафиксирована экстренная эвакуация президента США Дональда Трампа после звуков, похожих на выстрелы.

Сотрудники United States Secret Service вывели президента со сцены, в то время как гости прятались под столами.

По официальным данным, Трамп и члены администрации не пострадали, один подозреваемый задержан.

На записи видно, как сотрудники United States Secret Service стремительно окружают президента и выводят его со сцены.

В это время участники мероприятия пригибаются и прячутся под столами, сообщает Dialog.UA.

По сообщениям очевидцев, через несколько секунд после начала инцидента прозвучали несколько громких хлопков, похожих на выстрелы, что вызвало хаос в зале.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук