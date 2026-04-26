Появились новые кадры эвакуации Трампа и паники на ужине в Белом дома
- 26.04.2026, 9:11
Охрана вывела президента со сцены, в то время как гости прятались под столами.
В сети появилось видео с White House Correspondents’ Dinner, на котором зафиксирована экстренная эвакуация президента США Дональда Трампа после звуков, похожих на выстрелы.
Сотрудники United States Secret Service вывели президента со сцены, в то время как гости прятались под столами.
По официальным данным, Трамп и члены администрации не пострадали, один подозреваемый задержан.
На записи видно, как сотрудники United States Secret Service стремительно окружают президента и выводят его со сцены.
В это время участники мероприятия пригибаются и прячутся под столами, сообщает Dialog.UA.
По сообщениям очевидцев, через несколько секунд после начала инцидента прозвучали несколько громких хлопков, похожих на выстрелы, что вызвало хаос в зале.