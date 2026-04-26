26 апреля 2026, воскресенье, 9:17
Reuters: Россияне из «Африканского корпуса» попали под удары в Мали

  • 26.04.2026, 8:51
Reuters: Россияне из «Африканского корпуса» попали под удары в Мали

Повстанцы захватили несколько городов и обстреляли аэропорт в столице.

В Мали состоялась масштабная скоординированная атака боевиков «Аль-Каиды» и повстанцев-туарегов на военные базы. Захвачен город Кидал и атакован аэропорт Бамако.

Об этом сообщает Reuters.

Ответственность за нападения взяла на себя организация «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмане» (JNIM). Они заявили об ударах по аэропорту столицы и городам на севере - Мопти, Севаре и Гао.

Сейчас город Кидал объявлен «захваченным» в результате совместной операции JNIM и Фронта освобождения Азавада (FLA). Повстанцы-туареги заявили о контроле над позициями в Гао, а в городе Кати взрывами разрушен дом министра обороны Мали. Иностранные посольства, в частности США и Великобритании, призвали граждан немедленно найти укрытие.

Что известно о боях в Мали

Первые взрывы прогремели около 6 утра вблизи главной военной базы в Кате. Стрельба там не утихала более четырех часов. Руководитель программы Сахель в немецком фонде Конрада Аденауэра Ульф Лессинг прокомментировал агентству ситуацию:

«Это похоже на самую большую скоординированную атаку за последние годы».

Аналитики отмечают, что выбор целей был хирургически точным. Кати и Бамако - это политическое сердце страны. А город Кидал был символом победы армии в 2023 году.

Военное командование Мали пытается успокоить население и заявляет о «сотнях уничтоженных нападающих». В столице и золотоносных регионах начали масштабную зачистку.

По состоянию на обед субботы армия заявила, что ситуация под контролем. Однако жители Гао сообщали о мощных взрывах уже после этого заявления. В городе ввели ночной комендантский час.

Провал обещаний хунты и российские наемники

Reuters отмечает, что нынешнее правительство во главе с Ассими Гоитой пришло к власти через перевороты, обещая мир. Зато ситуация с безопасностью только ухудшается, что и вызывает сопротивление. Для поддержки режима хунта привлекла российских наемников из так называемого «Африканского корпуса».

Этих наемников обвиняют в многочисленных преступлениях против мирного населения. «Африканский корпус» использует тактику, схожую с той, что применял «Вагнер», - уничтожение населенных пунктов, убийства мирных жителей, насаждение страха.

Интересно, что боевики JNIM утверждают, что не атаковали российских наемников режима. Группировка якобы хочет построить «сбалансированные и эффективные будущие отношения».

В то же время местные СМИ сообщают, что боевые действия велись не только против официальной армии, но и против российских наемников.

