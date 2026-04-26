Дроны поразили крупнейший НПЗ севера России 1 26.04.2026, 8:39

Фото: Exilenova+

После 15 взрывов вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 26 апреля беспилотники добрались до Ярославской области России, где под ударом оказался крупный нефтяной завод «Ярославнефтеоргсинтез», пишет «Фокус».

Это промышленное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Ярославле. После серии взрывов на заводе поднялся сильный пожар, сообщают мониторинговые каналы.

«Силы обороны санкционными БпЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод («Ярославнефтеоргсинтез», ЯНОС), на объекте после атаки пожар», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения атаки на объект на момент публикации не было. Однако в сети активно распространяют кадры, которые, как утверждается, были сняты в Ярославле во время атаки дронов.

В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России pic.twitter.com/ulBYHzL2mv — Сharter97.org (@charter_97) April 26, 2026

Российские Telegram-каналы пишут, что над Ярославлем воет сирена воздушной тревоги, а в городе раздаются многочисленные взрывы. Первые из них были слышны около 00:40 часов. Очевидцы в целом насчитали не менее 15 взрывов.

Россияне жалуются, что в небе были видны яркие вспышки и слышен гул моторов. Взрывы раздаются такой силы, что в домах трясутся окна, а у автомобилей во дворах срабатывают сирены.

Перед этим в регионе объявили тревогу из-за угрозы дронов, а «Росавиация» ввела ограничения на работу местного аэропорта.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на севере России и входит в пятерку крупнейших НПЗ страны по объемам первичной переработки.

Его мощность достигает около 15 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, которое является критически важным для логистики российской армии.

