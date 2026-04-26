26 апреля 2026, воскресенье, 9:17
Дроны поразили крупнейший НПЗ севера России

1
  • 26.04.2026, 8:39
  • 3,258
Фото: Exilenova+

После 15 взрывов вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 26 апреля беспилотники добрались до Ярославской области России, где под ударом оказался крупный нефтяной завод «Ярославнефтеоргсинтез», пишет «Фокус».

Это промышленное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Ярославле. После серии взрывов на заводе поднялся сильный пожар, сообщают мониторинговые каналы.

«Силы обороны санкционными БпЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод («Ярославнефтеоргсинтез», ЯНОС), на объекте после атаки пожар», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения атаки на объект на момент публикации не было. Однако в сети активно распространяют кадры, которые, как утверждается, были сняты в Ярославле во время атаки дронов.

Российские Telegram-каналы пишут, что над Ярославлем воет сирена воздушной тревоги, а в городе раздаются многочисленные взрывы. Первые из них были слышны около 00:40 часов. Очевидцы в целом насчитали не менее 15 взрывов.

Россияне жалуются, что в небе были видны яркие вспышки и слышен гул моторов. Взрывы раздаются такой силы, что в домах трясутся окна, а у автомобилей во дворах срабатывают сирены.

Перед этим в регионе объявили тревогу из-за угрозы дронов, а «Росавиация» ввела ограничения на работу местного аэропорта.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на севере России и входит в пятерку крупнейших НПЗ страны по объемам первичной переработки.

Его мощность достигает около 15 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, которое является критически важным для логистики российской армии.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук