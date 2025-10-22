закрыть
Власти Мьянмы заявили, что 27-летняя белоруска умерла якобы от сердечного приступа

  • 22.10.2025, 10:44
Вера Кравцова

Родителям девушки прислали справку на бирманском языке.

Смерть гражданки Беларуси, 27-летней Веры Кравцовой, ставшей заложницей в мошенническом скам-центре в Мьянме, подтверждена официально. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, родителям девушки прислали справку на бирманском языке о том, что девушка, «работавшая в Мьянме в деревне Пхлу, умерла от сердечного приступа. Тело было кремировано в деревне Инкин 16 октября в 12:00».

Какова истинная причина смерти, остается неизвестным.

Накануне также стало известно, что армия Мьянмы захватила гигантский лагерь рабов – скам-центр KK Park, где удерживалась белоруска. Были освобождены 2200 человек. Военные лишили скам-центр интернета, отключив десятки терминалов спутниковой связи Starlink.

15 октября российские СМИ сообщили, что туристку из Беларуси продали на органы в Мьянме и сожгли тело. Сообщается, что девушка поехала работать в Таиланд и оказалась в так называемом скам-центре, где людей заставляют заниматься мошенничеством: делали «моделями», которые должны выманивать деньги у богатых. Также среди ее обязанностей – быть красивой и обслуживать «хозяев», писали СМИ, ссылаясь на слова россиянки, которую успели спасти из такого центра местные силовики.

Заявлялось, что белоруска прилетела на собеседование в Бангкок, но ее вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Сначала за ее тело потребовали у родных $500 тысяч, а через несколько дней сказали, что погибшую кремировали.

