Беларусь почти в 50 раз увеличила поставки бензина в Россию 1 26.11.2025, 13:09

НПЗ РФ регулярно атакуют украинские дроны.

Беларусь резко увеличила поставки бензина на российский рынок на фоне наметившегося топливного кризиса. В октябре объем биржевых торгов белорусским топливом вырос в 47 раз год к году — до 36 480 тонн, сообщил «Ведомостям» представитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В ноябре рост поставок продолжился: за первые 19 дней месяца на бирже продали 21 720 тонн белорусского бензина, что в 7 раз больше показателя за сопоставимый период прошлого года. В то же время аналогичный рост продаж белорусского дизтоплива на бирже пока не наблюдается. В октябре объем торгов упал на 27% год к году — до 27 360 тонн, а с 1 по 19 ноября поставки выросли на 21% — до 23 820 тонн.

В последний месяц цены на нефтепродукты на Петербургской бирже начали снижаться. С 24 октября по 25 ноября стоимость бензина Аи-92 упала на 19% — до 60 049 руб. за тонну, Аи-95 подешевел на 9% — до 79 645 руб., а цена на дизельное топливо снизилась на 11% — до 57 606 руб. До этого стоимость топлива поднималась до исторических максимумов на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и высокого спроса. По данным источников Reuters, знакомых с закрытой отраслевой статистикой, в августе—октябре после череды атак дронов переработка нефти в России упала на 6% относительно июля и на столько же — в годовом выражении.

Для насыщения внутреннего рынка топливом правительство до конца 2025 года запретило экспорт бензина и дизтоплива из страны. Также власти открыли импорт бензина из Беларуси, Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Бензин в Беларуси производят Мозырский и Новополоцкий НПЗ. До ввода санкций ЕС в 2020 году объем выпуска бензина в стране составлял 3,2 млн тонн, из них 1,3 млн тонн компании отгружали на белорусский рынок, а 1,8 млн — на экспорт, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Исходя из этих данных ежемесячно Беларусь может поставлять в Россию около 150 тыс. тонн бензина, добавил эксперт.

Текущие объемы поставок белорусского топлива не столь существенны на фоне общего объема потребления бензина в России, но они важны для стабилизации рынка в условиях выпадения части объемов производства, заключил управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов.

