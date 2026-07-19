ИИ решил математическую задачу, которая ставила ученых в тупик 80 лет 19.07.2026, 20:22

Это меняет облик математических исследований.

Группа исследователей заявила, что им удалось опровергнуть давнюю нерешенную проблему, первоначально поставленную одним из самых известных деятелей современной математики. По их словам, спустя 80 лет гипотеза Пала Эрдеша о числе различных расстояний наконец-то была решена, пишет IFLScience.

Ученые заявили, что эту задачу смог решить искусственный интеллект. Результаты опубликовали на сайте OpenAI.

«Это самый впечатляющий отдельный результат. Но вы видите, что сейчас почти каждые несколько дней появляется какое-то новое доказательство, полученное с помощью ИИ. Это действительно меняет облик математических исследований», - сказала Нога Алон, комбинаторист из Принстонского университета, которая рецензировала доказательство в сопроводительной статье.

Физик и математик из Техасского университета Томас Чен в разговоре с журналистами выразил опасения, что внедрение «черного ящика» в рабочий процесс строгой математики подрывает сами основы того, чем должна быть математика как область человеческой деятельности.

В издании напомнили, что суть гипотезы Эрдеша о числе различных расстояний заключается в следующем: при заданном произвольном количестве точек на плоскости, каково максимальное количество пар, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга? Однако ученым не удавалось доказать ее уже 80 лет.

Как оказалось, была очень веская причина, по которой никто не мог доказать эту гипотезу. Когда перед OpenAI была поставлена задача решить эту проблему, компания вместо этого представила то, чего никто не ожидал: контрпример.

В издании подчеркнули, что найти контрпример было не так уж и сложно – как написал в своей части сопроводительной статьи, посвящённой обзору результата, комбинатор-арифметик из Манчестерского университета Томас Блум, это было «естественным, хотя и весьма нетривиальным, обобщением исходной решеточной конструкции Эрдеша».

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