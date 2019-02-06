Эксперт: Белорусское образование превращают в бесполезную вещь 11 6.02.2019, 10:10

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ФОТО: REUTERS

Высшее образование в нашей стране все меньше отвечает требованиям работодателей.

На днях Лукашенко в очередной раз заявил, что белорусское образование в реформах не нуждается, пишет zautra.by.

— Реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя, — подчеркнул правитель.

Однако, по мнению экспертов Общественного Болонского комитета, если срочно не приступить к реформам, которые Беларусь пообещала провести, присоединившись к Европейскому пространству высшего образования, то в скоро «совершенствовать» будет просто нечего.

Отечественное образование сдает по всем показателям

— Сегодня мы наблюдаем ухудшение белорусского высшего образования по всем основным критериям: доступности, качеству и расходам, — рассказал на презентации исследования «Белая книга 2018. Европейские перспективы белорусского высшего образования» член Общественного Болонского комитета, профессор Владимир Дунаев.

Количество студентов в Беларуси с 2014 года сократилось на 36%. При этом на 40% сократилась доля студентов-выпускников сельских школ, а людей с инвалидностью среди учащихся ВУЗов стало на 23% меньше.

— Сильно сократились и расходы бюджета на высшее образование. Затраты на одного студента за последние пять лет снизились на 25%, а на финансирование высшего образования в целом — на 44%, — рассказывает эксперт.

Качество образования оценить сложнее, поскольку нет критерия, позволяющего сделать однозначный вывод о его уровне.

— Оценки на экзаменах далеко не всегда отражают реальное положение вещей. Однако очевидно, что с такой тенденцией сокращения расходов на образование, ни о каком росте его качества говорить не приходится. Если проблемы с качеством были пять лет назад, то сегодня, когда денег на образование стали выделять еще меньше, они только усугубились, — говорит Дунаев.

Снижение качества образования косвенно подтверждает и тот факт, что с 2000 по 2017 годы доля безработных среди людей с высшим образованием выросла в два раза. Многие из них работают не по той специальности, которую получили в ВУЗе.

— Университеты сегодня готовят невостребованных специалистов, поэтому и мотивация студентов получать знания ниже плинтуса. В ВУЗы поступают ради диплома, а не ради знаний, — рассказывает заведующий кафедрой БГТУ, кандидат физико-математических наук Сергей Ветохин.

Однако работодателю сегодня не интересен диплом, ему интересны компетенции. А чтобы им соответствовать, нужна обратная связь.

Инструменты Болонских реформ

Обеспечение такой обратной связи является одной из реформ, которые Беларусь взяла обязательство провести, присоединившись в 2015 году к Болонскому процессу.

Для решения этой задачи предполагалось создание независимого агентства, которое оценивало бы, насколько работодатель удовлетворен качеством подготовки и востребованы ли вообще такие специалисты — не пополняют ли они после окончания ВУЗа биржи труда, работают ли по специальности. Однако сегодня этот пункт выполнен лишь формально.

— Официально эту функцию выполняет Департамент контроля качества образования. Однако фактически он не занимается сбором такой информации, кроме того, он является частью Министерства образования. А очень важно, чтобы этот орган был независимым, — считает Сергей Ветохин.

Болонский процесс предписывает введение такого инструмента, как система зачетных единиц, начисляемых в соответствии с объемом учебной работы. Она включает самые разные показатели – количество часов, сложность, вид экзамена.

— У нас сегодня введено некое подобие на эту систему. Количественный расчет по сумме совпадает с европейским. Однако сравнивать их невозможно – в нашей системе отражается только количество академических часов с небольшой коррекцией на объем самостоятельной работы, — рассказывает эксперт.

Таким образом, эта система исключает возможность перехода студентов в другой университет и даже на другую специальность в рамках одного университета. Хотя именно с этой целью она и была задумана.

— У нас это бесполезная графа в учебном плане, — убежден Сергей Ветохин.

Потерянные десятилетия

Подобная ситуация наблюдается практически по всем пунктам обязательств, которые взяла на себя Беларусь, присоединившись к Болонскому процессу.

— Беларусь настолько медлит с выполнением своих обязательств, что теряет целые десятилетия. Многие вещи, которые мы хотели сделать, начинались еще 20 лет назад. В результате в сфере образования мы все больше отстаем от других стран, — рассказывает Владимир Дунаев.

По мнению экспертов, Болонские реформы не ведут автоматически к решению всех проблем, стоящих перед высшей школой любой страны. Но там, где они проводились комплексно и последовательно, положительный эффект и в плане качества, и в плане инклюзивности высшего образования был достигнут.

— Мы же до сих пор живем по тарифно-классификационным справочникам советской эпохи, которые предписывают, кому какую зарплату платить, совершенно не заботясь о востребованности образования. Затягивая реформы, мы теряем время, превращаем наше образование в бесполезную вещь, — убежден профессор Дунаев.