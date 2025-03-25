«Что за поликлиника, в которой нету врачей?»3
- 25.03.2025, 16:10
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Оршанец попытался записаться к лору в новой поликлинике и был ошарашен ответом.
Житель Орши рассказал в TikTok о том, как пришел в новую городскую поликлинику записываться к лору, но оказалось, что ближайшая запись к врачу — только в мае. Мужчине предложили воспользоваться платной медициной, на ролик обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика
У оршанца заложило уши, и он уже полторы недели практически ничего не слышит. Мужчина пришел записаться к оториноларингологу в новую, открытую всего год назад городскую поликлинику № 6.
— Там все красиво, все классно. <…> Пришел в регистратуру, говорю: «Запишите меня к лору». А мне говорят: «Только в мае [ближайшая запись]». Я говорю: «Так что, мне глухим ходить полтора месяца, что ли?» — «Ну не знаю, нету никого», — пересказал разговор с сотрудниками поликлиники горожанин.
Он задался вопросом, «а нах***а нам такая поликлиника, в которой нету врачей вообще?». По словам оршанца, ему предложили воспользоваться услугами платной медицины.
— Платная как бы есть, а врачей нету. Так зачем мне тогда такое? Что-то я нерадостный, — резюмировал несостоявшийся пациент.
Ролик собрал сотни комментариев, в которых оршанцы жалуются на похожие проблемы — в частности, на нехватку специалистов и сложности с записью к врачам.
«Зеркало» отметило, что поликлинику № 6, входящую в структуру Оршанской центральной поликлиники, открыли в феврале прошлого года «в торжественной обстановке» — участвовали тогдашний премьер-министр Роман Головченко, министр здравоохранения Александр Ходжаев, министр финансов Юрий Селиверстов и другие чиновники.
На строительство потратили около 55 млн рублей. Как писала БЕЛТА, «учреждение здравоохранения оснащено всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Здесь созданы условия для полноценной медицинской реабилитации, внедрения новых методик диагностики и лечения, что в итоге позволит значительно повысить качество и доступность амбулаторно-поликлинической медицинской помощи».
@moloko25041 ♬ оригинальный звук - Андрюлик рулит!!!)))