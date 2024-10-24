Минздрав обеспокоился нехваткой медиков в Беларуси 1 24.10.2024, 7:46

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Решать проблему будут в том числе «нестандартно».

В Министерстве здравоохранения сильно озаботились проблемой нехватки врачей. Во внутреннем отчете, который удалось получить «Зеркалу», министерство признает, что количество вакансий в 2023 году сильно превысило уровень предыдущего года. Решать эту проблему Минздрав собирается несколькими путями — некоторые из них нестандартные.

В отчете «Итоги работы органов и организаций здравоохранения в 2023 году» на 270 страниц министерство прямо говорит, что есть проблема нехватки кадров.

Так, на 1 января 2024 года в больницах и поликлиниках работало 47,5 тысячи врачей-специалистов и 112 тысяч средних медицинских работников. А открытых вакансий — более 14 тысяч. То есть в стране не хватает еще 9% специалистов. Интересно, что четверть незанятых должностей по всей стране приходилась на Минск (почти 3,5 тысячи вакансий).

Больше всего не хватает санитарок, затем врачей-специалистов и среднего медперсонала. А самый сильный отток кадров за прошлый год наблюдается в Гродненской (рост на 36%) и Могилевской (на 33%) областях.

Но что ведомство собирается делать, чтобы решить этот вопрос?

Зарплата

«Одним из ключевых моментов» в решении кадровой проблемы Минздрав называет зарплату.

Ведомство отмечает, что в отрасли «низкий уровень материального обеспечения контрактов с медицинскими работниками». Так, например, в Гродненской области большая часть медработников имеют надбавки от 10% до 30% оклада. Между тем Минздрав отмечает:

— В отрасли продолжают отмечаться случаи необоснованно высоких размеров надбавки за сложность и напряженность работы и премирования отдельных работников, что вызывает обоснованные жалобы и обращения трудовых коллективов в вышестоящие органы.

Поэтому министерство собирается взять на постоянный контроль вопросы премий и надбавок.

В 2023 году зарплата врача составляла 2842 рубля (149,4% от средней зарплаты за 2023 год), а среднего медработника — 1576 рублей (82,9%). Минздрав хочет поднять ее до 150% и 90% соответственно.

Между тем в своем же отчете министерство отмечает, что в среднем врач работает на 1,24 ставки. То есть если пересчитать по обычной ставке, то зарплата врача составила бы 2368 рублей.

Распределение

Еще один способ увеличивать количество кадров, по версии ведомства, это ужесточить «контроль за соблюдением сроков обязательной отработки молодыми специалистами».

Министерство признается, что по распределению выпускников медвузов Минск остается проблемным регионом. Сюда отправляют пятую часть выпускников медицинских вузов, но ситуация не улучшается.

— Практика распределения за последние пять лет пятой части всех выпускников медицинских вузов в г. Минск (всего 1997 человек) не улучшила кадровое обеспечение Минска. Количество врачебных вакансий по-прежнему составляет одну треть по стране — 1383, — сокрушается Минздрав.

Решать эту задачу Минздрав хочет увеличением мест в медвузах. Так, в 2024 году ведомство планировало увеличить набор на 210 бюджетников. А вот возможность учиться платно оставить только для 25% студентов. Также с нынешнего года Минздрав открыл возможность поступать в медколледжи даже с базовым образованием (по окончании девяти классов), а в школах — специальные профильные медклассы.

При этом интересно, что министерство готово платить молодым специалистам надбавку в 30% от оклада, а их наставникам — от 30% до 60% оклада. А для тех, кто заключит контракт на пять лет, «ищут возможность предоставить жилье».

Министерство также ужесточило вопрос согласования перераспределения. И на основании этого стало отказывать в смене места отработки. Так 26 молодым специалистам отказали, даже несмотря на согласие вуза о смене места работы.

Кроме этого, Минздрав предложил два нововведения в Кодекс «Об образовании». Он хочет запретить:

возможность распределяться и перераспределяться по месту жительства супругов,

выезд из страны бюджетников, которые отказались «отрабатывать» и не выплатили деньги государству.

Как сказано в отчете, проект Кодекса уже «согласован всеми заинтересованными органами».

Пенсионеры

Помимо студентов, решать проблему хотят за счет пенсионеров. Хотя в сфере и так 57,8 тысячи человек (почти 19% от всех медиков) работников пенсионного возраста.

С пенсионерами собираются заключать контракты на максимальный срок. Их хотят освободить от профессиональной аттестации на подтверждение квалификационной категории.

Кроме этого, для них предусмотрели ряд привилегий. Например, пенсионеры могут устанавливать индивидуальный график работы и отпусков в удобное время. Также им не нужно проходить профессиональную аттестацию на подтверждение квалификационной категории.

Утверждается, что в результате таких мер за 2023 год в сферу здравоохранения пришли больше тысячи пенсионеров.

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