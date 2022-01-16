Чем закончили дети диктаторов: пять историй 18 16.01.2022, 9:23

25,460

Тюрьма, алкоголь, ракетный удар.

Демократические выборы, максимум два президентских срока, разделение ветвей власти… Зачем следовать этим правилам, если можно не просто править годами, а еще и передать власть своим детям, словно в стране установлена монархия? Ранее мы рассказывали вам о пяти историях такого транзита, который далеко не во всех случаях закончился хорошо. Теперь вспомнили пятерых наследников диктаторов, чья судьба после смерти их родителей сложилась трагически, пишет zerkalo.io.

Ирак: пытки спортсменов и изнасилования 12-летних

Удей Хусейн. Фото: wikipedia.org

В 1968 году в Ираке случился государственный переворот. К власти пришел генерал Ахмед Хасан аль-Бакр, кузен Саддама Хусейна. Последний, уже давно занимавшийся политикой, стал курировать спецслужбы. Постепенно он сосредотачивал в своих руках все больше власти. В 1979-м Хусейн отправил родственника в отставку и сам возглавил страну. Его старшему сыну Удею тогда было 15 лет.

Парень окончил инженерный колледж и сразу стал председателем Иракского олимпийского комитета и Федерации футбола этой страны. Для спортсменов настали черные времена. Удей признавал в качестве достижения лишь первое место. Тех, кто проигрывал, а также их тренеров и менеджеров могли ждать пытки. В 2004 году журналистам показывали орудия этих пыток. Например, ящики, к внутренней части которых прикрепляли металлические шипы, а затем помещали туда провинившихся, а также цепные кнуты со стальными шипами размером с теннисный мяч. Сотрудники Олимпийского комитета рассказывали, что спортсменов избивали, лишали сна и заставляли ходить босиком по горячему асфальту жарким иракским летом. Футболиста, который отказывался переходить в клуб, который курировал Удей, похитили его люди, избили и обвинили в домогательствах. Разумеется, после этого спортсмен дал свое согласие.

Удей Хусейн получил печальную известность как настоящий садист.

— Изнасилование — одно из его хобби. Я не преувеличиваю, — рассказывал его бывший пресс-секретарь Джанаби, который смог убежать из Ирака в 1998 году. По его словам, он был свидетелем многочисленных изнасилований. Многим жертвам было всего 12 лет и они были бессильны сопротивляться ему. После того, как приезжая русская балерина сопротивлялась ухаживаниям Удея в 1994 году, Удей приказал своим людям тайно заснять, как она занимается любовью со своим тренером, рассказал Джанаби, затем пригласил ее на вечеринку и сказал, что у него есть сюрприз. «Он показал ей фильм. И после этого изнасиловал ее», — сообщил Джанаби.

Семья Саддама Хусейна. Удей стоит в центре. Фото: wikipedia.org

Удей рассматривался как преемник своего отца, но прийти к власти не успел. В 2003 году американский президент Джордж Буш-младший инициировал вторжение в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, которое якобы укрывал Саддам Хусейн. Также диктатора обвиняли в связях с «Аль-Каидой». Оружие массового поражения не нашли, а связи с «Аль-Каидой» так и остались не доказанными. Но диктатора это не спасло.

В апреле 2003-го правительство Хусейна пало, а в декабре Саддама обнаружили прячущимся в подвале деревенского дома. В 2006-м его казнили.

Удея нашли еще раньше: в июле 2003-го информатор сообщил, что он вместе с братом Кусеем прячется в одном из особняков города Мосула. Информатор получил 30 млн долларов, а особняк окружила армия. Сдаваться окруженные отказались — бой шел шесть часов. В итоге американцы выпустили по дому 10 противотанковых ракет.

Тело Удея привезли в Багдад, где его опознали по шраму на ноге, оставшемуся от покушения. Спустя две недели сыновей диктатора похоронили недалеко от города Тикрит, родины их кровавого отца.

СССР: рыбалка с авиационными снарядами и смерть от пьянства

Василий Сталин. Фото: wikipedia.org

Детство Василия Сталина, сына всемогущественного советского диктатора, закончилось, когда ему было 11 лет. Его мать Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством, после чего отец перестал бывать на подмосковной даче, где жили его дети. Василия воспитывала экономка и начальник охраны вождя, белорус Николай Власик, а также его подчиненные. Образование последних было соответствующим, в результате чего Василий рано стал пить и курить.

Тогда в моде была авиация. Неудивительно, что сын вождя стал летчиком. С началом Великой Отечественной он стал рваться на фронт. Но в первые месяцы войны в плен попал его свободный брат Яков, сын Иосифа Сталина от первого брака. Чиновники боялись повторения этой ситуации, но отец в конце концов дал добро.

На фронте Василий проявил себя отважным и смелым человеком, командовал авиационным полком и дивизией, лично принимал участие в боях. Летчики его уважали. Но одновременно отличался крайним безрассудством. Во время войны он организовал рыбалку с применением авиационных реактивных снарядов. В итоге инженер по вооружению его полка погиб, а один из лучших летчиков был ранен и навсегда потерял возможность летать.

Выходки Василия продолжались и после войны. В 1952-м он пришел пьяным на правительственный прием, после чего отец уволил его с поста командующего ВВС Московского военного округа.

Но запомнился Сталин-младший не только этим. Он был четырежды женат. Перепрыгивал через воинские звания, став в итоге генерал-лейтенантом авиации. Именно после его письма спецслужбы раскрутили «авиационное дело», во время которого погибли невиноватые военачальники. А еще Василий создал клубы ВВС: футбольный, хоккейный и баскетбольный, куда «добровольно-принудительно» переманивал лучших спортсменов.

После смерти Иосифа Сталина Василий обвинял его преемников в убийстве отца. В итоге сына посадили. После двух с половиной лет следствия Василий признался во всех обвинениях. Его приговорили к восьми годам тюрьмы за антисоветскую пропаганду (знаменитая статья 58−10 Уголовного кодекса, по которой при жизни Сталина-старшего судили невиноватых «врагов народа») и злоупотребление служебным положением. На свободу выпустили досрочно, в январе 1960-го, но уже в апреле снова арестовали, отправив досиживать срок. По одной из версий, причиной стала авария с его участием, по другой — посещение китайского посольства и «клеветническое заявление антисоветского характера». Можно предположить, что Василий вновь говорил о неслучайной смерти своего отца.

В 1961-м сын диктатора окончательно вышел на свободу. Жить в Москве и Грузии ему запретили, поэтому Василий поселился в Казани, закрытой для иностранцев. Пользоваться фамилией Сталин ему не дали — для очередной свадьбы пришлось взять паспорт на фамилию Джугашвили. Год спустя бывший летчик умер в возрасте 40 лет. По официальной причине, это случилось от отравления алкоголем.

Узбекистан: из мира моды и музыки — в колонию

Гюльнара Каримова. 2009 год. Фото: wikipedia.org

Гульнара Каримова родилась в 1972-м в семье работника местного Госплана (орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства). Гульнара росла, а ее отец Ислам тем временем все выше поднимался по карьерной лестнице. Когда она была подростком, он стал министром финансов, когда училась в старших классах — возглавил область. Совершеннолетие девушка встретила дочерью влиятельного руководителя: в 1989-м Каримов возглавил компартию Узбекистана, а спустя два года стал президентом независимой страны.

Гульнара получила образование экономиста и стала работать в МИД. Пиком ее карьеры стал пост замминистра иностранных дел и постоянного представителя Узбекистана при ООН (занимала их одновременно). Дочь президента отправилась за океан не просто так. В 1991-м она познакомилась с этническим узбеком, гражданином США Мансуром Максуди, за которого вышла замуж. Они жили в Нью-Джерси, а муж Гульнары стал директором представительства компании Coca-Cola в Ташкенте.

Спустя десять лет супруги развелись. Американский суд обязал Гульнару вернуть бывшему мужу детей и выдал санкцию на ее задержание. Сразу же после этого выяснилось, что Мансур занимался в Узбекистане мошенничеством, не платил налоги, получал взятки и отмывал деньги. Все закончилось тем, что американский суд вернул Каримовой полное право на детей.

Богатая наследница продолжала жить на широкую ногу. В какой-то момент она решила сделать музыкальную карьеру, взяв псевдоним Гугуша (Googoosha). Женщина исполняла арии дуэтом с такими звездами как Хулио Иглесиас и Монсеррат Кабалье и выпустила в США англоязычный альбом. На проекты, которые она организовывала, приглашали Стинга и других селебрити.

Не осталась Гульнара вдалеке и от мира моды: она создала дизайнерский бренд GULI, демонстрируя свои коллекции в Пекине и Нью-Йорке.

Гюльнара Каримова. Фото: wikipedia.org

Сказка завершилась в 2013 году, когда женщина оказалась на родине под домашним арестом. Ее сын Ислам Каримов-младший утверждал в интервью: якобы мать Гульнары и ее сестра объединились, чтобы настроить президента против нее. Журналист The Gurdian приводил слухи, что у Каримова-старшего вызвало раздражение дело о мошенничестве, заведенное в Швейцарии против его дочери, а также ее высказывания в Сети о своей семье. Кроме того, он мог почувствовать с ее стороны угрозу своей власти.

В следующем году «Би-би-си» получил аудиозапись, которую сделала Каримова. «Я под сильным психологическим давлением, меня били, вы можете посчитать синяки на моих руках», — заявила она. Женщина утверждала, что с ней и ее дочерью обращаются «хуже, чем с собаками», и им требуется срочная медицинская помощь.

В 2016-м Ислам Каримов умер. За год до этого смерти его дочь получила пять лет за хищения и вымогательства денежных средств. При новом руководителе страны Шавкате Мирзиёеве положение Гюльнары еще больше ухудшилось. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, хищения, вымогательство и уничтожение документации офшорных компаний. Сперва она жила под домашним арестом, но в 2019-м ее отправили в колонию, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Вскоре на нее завели второе уголовное дело, по которому Гюльнара получила 13 лет и 4 месяца, — за создание организованной преступной группы, вымогательство и мошенничество. В прошлом году она передала родным письмо, в котором в стихах рассказала о применяемых к ней «систематических пытках».

Румыния: возглавлял комсомол, но спился

Нику Чаушеску с родителями в аэропорту Кишинева, 1976 год. Фото: wikipedia.org

После Второй мировой войны страны Восточной Европы попали в советскую зону влияния. Среди них оказалась и Румыния, где к власти пришли коммунисты. Первым руководителем страны стал Георге Георгия-Дежа. В 1965-м он умер, и в качестве компромиссной фигуры его преемником стал Николае Чаушеску, быстро расставивший на ключевые посты своих людей, в том числе, родных — всего до 40 родственников функционера и его супруги. Одним из них был их сын — Нику Чаушеску.

Когда отец пришел к власти, мальчику было 14 лет. Его старший брат Валентин стал физиком, не желавшим вмешиваться в политику. Нику также изучал физику в университете Бухареста, но политика ему нравилась больше. Сын румынского диктатора стал министром по делам молодежи, руководителем румынского комсомола.

Отец поручал ему заниматься дипломатией. В конце 1970-х Нику ездил с визитами в СССР и Китай. В Москве он встречался с секретарем советского комсомола по международным связям, белорусом Владимиром Григорьевым (позднее руководил Витебщиной и был послом Беларуси в России).

— У меня просьба выудить из Нику все, что возможно. Надо быть очень точным, настойчивым и внимательным. Тем более, что у нас времени совсем немного — он завтра улетает в Китай. Во-первых, мне важно понять, что их туда тянет, во-вторых, что у них нового по отношению к нам, — просил Григорьев переводчика, понимая важную роль Нику.

Но в Москву Чаушеску-младший прилетел пьяным.

Нику Чаушеску. Фото: wikipedia.org

В 1987-м Нику стал руководителем округа Сибиу — если перевести на белорусские реалии, то председателем одного из облисполкомов. Отец готовил его себе в преемники. Но два года спустя, в декабре 1989-го, на западе страны начались волнения. Чаушеску-старший отдал приказ расстрелять мирную демонстрацию, но это не прекратило беспорядки. Их участники требовали отставки диктатора. Вскоре в своем доме был найден мертвым министр обороны Василе Миле. Пошли слухи, что он отказался стрелять в народ. Армия начала переходить на сторону восставших.

Чаушеску и его жена Елена бежали из столицы. 22 декабря их задержали, а уже 25-го расстреляли. С юридической точки зрения такой скорый суд являлся нарушением закона, который, впрочем, не раз нарушал и сам диктатор.

Нику также арестовали и обвиняли в растрате государственных средств и соучастии в убийстве мирных демонстрантов в округе Сибиу. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, затем срок сократили до 16 лет, но в 1992-м освободили досрочно из-за цирроза печени. Чаушеску-младший нигде не работал и сильно пил. Шесть лет спустя от умер от последствий этого заболевания, а также от диабета в одной из клиник Вены. Его брак продился всего два года, детей у Нику не было.

Ливия: бил жену и персонал отеля, теперь в тюрьме

Ганнибал Каддафи. Фото: Reuters

Ливия — государство на севере Африки — получила независимость в 1951-м. В 1969-м первого и единственного короля сверг 28-летний полковник Муаммар Каддафи, возглавлявший страну в течение следующих четырех десятилетий. Спустя шесть лет после прихода к власти у главы страны родился сын Ганнибал. Вообще, у Каддафи было восемь детей. Один — от первого брака, остальные — от второго. Старший сын от второго брака стал политиком (мы еще о нем вспомним), второй — футболистом (и даже играл в Италии), третий — военным, четвертый — Ганнибал — морским офицером.

Но прославился он не своими путешествиями или карьерой во флоте, а буйным и скандальным нравом. В 2008-м его вместе с женой, бывшей моделью Алин Скаф, задержали в Женеве за избиение и жестокое обращение с персоналом отеля. В 2009-м Ганнибал избил уже саму жену в Лондоне, после чего его также задержала полиция.

Режим Каддафи пал в 2011-м во время «Арабской весны» (к тому времени уже сменилась власть в соседних Египте и Тунисе). Массовые демонстрации, их жестокое подавление и борьба с повстанцами спровоцировали операцию западных стран под названием «Одиссея. Рассвет». Каддафи был свергнут, взят в плен и убит повстанцами (фактически речь шла о самосуде).

После этого общественно-политическая ситуация в стране была неустойчивой. Спустя десять лет одним из претендентов на роль спасителя страны является сын диктатора, Саиф аль-Ислам Каддафи. Он собирался принять участие в президентских выборах 2021 года, но их перенесли.

Что касается Ганнибала, то после падения отца он бежал в Алжир, затем в Оман. Перед бегством жена Ганнибала наказала няню своего сына. Тот плакал, а женщина отказалась бить своего воспитанника. «Она повела меня в ванную, связала мне руки за спиной и связала мне ноги. Она заклеила мне рот скотчем и начала лить кипяток на мою голову», — рассказывала няня CNN, показывая следы на теле. Также повстанцы нашли iPad Ганнибала, на котором увидели тысячи изображений и видеозаписей яхт, семейных праздников и пыток заключенных: речь шла о более чем 1,7 тысячи фактов издевательств.

Фото: Reuters

В 2015-м сына Каддафи задержали ливанские спецслужбы, обвинившие его в сокрытии информации об исчезновении влиятельного шиитского духовного лидера (имама Мусы аль-Садра). Это случилось в Ливии еще в 1978-м. В настоящее время Ганнибал продолжает находиться по этому обвинению в ливанской тюрьме.

А вот его жена живет в Сирии и не изменила своим привычкам. Год назад, в январе 2021-го, она припарковалась в неположенном месте. Полицейский стал выписывать ей штраф. Но охранники женщицы напали на офицера. Тот в ответ вызвал подкрепление. Тогда женщина въехала на своей машине в собравшихся людей, ранив двух полицейских и троих пешеходов. Сообщается, что она была пьяна. Инцидент завершился тем, что на место приехал высокопоставленный сирийский чиновник, приказавший полицейским отступить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».