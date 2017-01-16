Леонид Кучук: Работать в Украине почетно для любого тренера 1 16.01.2017, 17:08

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Леонид Кучук

Фото с сайта gigafootball.net

Белорусский тренер прокомментировал свое возвращение в чемпионат Украины.

«Окончательное решение о моем назначении в «Сталь» было принято два дня назад. Я сразу же дал задание помощнику по физподгтовке разработать план подготовки игроков. Это было сделано буквально в течение суток и президенту клуба уже предоставлены рекомендации: в каком состоянии и когда должны быть готовы тренировочные поля, когда должны состояться контрольные игры и т. п.», — отметил 57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, пишет sport.ua.

«По поводу того, не является переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина — страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности — это очень почетно.

Я прекрасно понимаю все, что мне говорят по-украински, ведь мой родной белорусский и украинский языки очень близки. У меня очень много родственников в Украине, например, во Львове, отец жены — родом из Полтавы. Кроме того, мой помощник знает пять языков», — сказал он.