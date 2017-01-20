Дальше – только бунт 94 Ирина Халип

20.01.2017, 12:46

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Ирина Халип

Война государства с народом вошла в активную и, похоже, завершающую фазу.

Известия о рассылке тунеядских извещений напоминают фронтовые сводки. Каждый день – новые боевые действия, наступления и отступления, атакующие и обороняющиеся. Теперь уже и список потерь открыт – жительница Рогачева покончила с собой, получив тунеядскую цидулку. Война государства с народом вошла в активную и, похоже, завершающую фазу: она затронула всех, дальше – только бунт.

Вот фронтовые сводки лишь за последние сутки. «Письма счастья» синхронно получили молодые врачи, в отчетный период работавшие интернами в государственных поликлиниках и больницах, в Минске и Гомеле. Один из «счастливых обладателей» позвонил в налоговую инспекцию. Там спросили, какая зарплата у интерна. Ответил: 330 рублей. Ему говорят: все понятно, скорее всего, из-за слишком маленького дохода государство недополучило от вас отчислений, приходите с документами с работы, будем разбираться. И не беспокойтесь, молодой человек, всю сумму налога вам платить не придется. Пересчитаем, просто нужно будет доплатить то, что вы государству остались должны. То есть государство платит ребятам, отучившимся шесть лет (и это вам не какая-нибудь культурология, это тяжкая наука с зубрежкой и бесконечными метаниями по городу, потому что кафедры расположены в разных клиниках), такую крохотную зарплату, что само приходит в ужас. И предлагает решение: содрать с этих молодых специалистов то, что из-за их мизерного заработка недополучает. В какой стадии слабоумия нужно быть, чтобы такое придумать, мы можем только догадываться, глядя на телевизионные физиономии авторов этого бреда. И догадки наши верны, к слову.

Вторую историю вчера рассказал приятель: «Подруга жены еще в школе перенесла операцию по удалению труб. Случился какой-то воспалительный процесс. Потом она вышла замуж. Муж знал о проблемах, но, к счастью, появилось ЭКО. Удачной оказалась лишь шестая по счету попытка: родились двойняшки. Они там даже имущество какое-то продавали. Дети болеют, мать только ими занимается, муж ее крутится, чтобы семью обеспечить. Так вот, ей пришло «письмо счастья». Она - тунеядка».

Если мужчины не в курсе – одна попытка ЭКО стоит около 2 тысяч долларов. По времени, в зависимости от протокола, занимает от месяца до двух (бывает даже больше). Между попытками должно пройти не меньше полугода, чтобы организм восстановился после убойных гормональных доз, наркозов и прочего. Дети, родившиеся в результате ЭКО, действительно выстраданы – и морально, и физически, и материально. В большинстве стран мира ЭКО входит в медицинскую страховку. Даже Россия включила его в полис обязательного медицинского страхования. А в Беларуси нам могут предложить только кредит на проведение ЭКО с последующим налогом на тунеядство. Какая бедная, убогая, дегенеративная чиновничья фантазия…

Пальба бумажками из налоговой в последние дни идет шквальная. Тунеядские уведомления шлют всем: уехавшим из страны, декретницам, дембелям, инвалидам, заключенным, интернам, многодетным, умершим. С умершими, положим, все понятно: наши мертвые нас не оставят в беде. Их удобно включать в списки избирателей, должников и тунеядцев – скандалить и судиться уже не смогут, а статистику пополнят с легкостью. Но живые? Те, кто может оспорить? В том-то и штука, что пока они будут собирать бумаги, отпрашиваться с работы, договариваться с родственниками насчет «посидеть с ребенком», перекраивать рабочий график, планировать поездку в Беларусь (где, может, лет двадцать не были), все сроки уплаты пройдут, зато статистические данные перевяжут бантиком и преподнесут вождю в качестве подарка к 8 марта.

И в самом деле, вспомните. В конце декабря, когда налоговики рапортовали об успешном окончании кампании по выявлению тунеядцев, они называли цифру 75 тысяч человек. Причем, говорили чиновники, 15 тысяч уже доказали, что не должны ничего платить. Итого – 60 тысяч. Ну и ладно, поработали – расслабьтесь. Но после Нового года почтовые ящики белорусов начали поглощать налоговые письма со скоростью реактивных лайнеров. А все потому, что Лукашенко-то говорил о 400 тысячах. И, судя по всему, на новогодних корпоративах труженики налоговых служб вместо подарков и премий получили «по шапке»: «Вождь сказал «400 тысяч» - значит, найдите ему 400 тысяч, а то пойдете улицы мести. Ну и пусть их не существует, а вы придумайте. Вам за что вообще деньги платят?»

И они придумывают. Они и сами не знают, под какими лавками искать почти полмиллиона белорусских тунеядцев, и потому пытаются фантазировать в меру своих скудных способностей. Отсюда – пачки «писем счастья», бездумно рассылаемые безработным, малоимущим, студентам, интернам, солдатам, зекам, многодетным, инвалидам… Все это похоже на безумную пьяную пляску на свадьбе, когда еще чуть-чуть, еще один тост, еще одно слово или движение – и начнется кровавая драка. И она начнется, не сомневайтесь.

Правда, чиновники пока не поняли, что чем больше белорусов будут объявлены тунеядцами, тем меньше у них – чиновников - шансов уцелеть. Вилы ведь не разбирают, кто заказчик, кто исполнитель, кто просто конверты запечатывал, а кто вообще в это время в отпуске был. Вилы - это всего лишь безмозглая железяка на бездушной деревяшке, точная копия белорусского чиновника.

Ирина Халип, специально для charter97.org