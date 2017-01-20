Видеоблогер-«тунеядец»: Люди прозрели и не будут молчать 26 20.01.2017, 14:56

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Популярный видеоблогер из Гомеля решил объединить «тунеядцев» в борьбе против незаконного декрета.

Житель Гомеля Максим Филипович давно мечтал иметь видеокамеру и снимать жизнь такой, как она есть. Собрал деньги, купил камеру, зарегистрировался на YouTube, делился со зрителями обзором посылок из Китая, происшествиями в быту и на работе. Сейчас главная тема на его канале — тунеядцы, пишут naviny.by.

Требуется помощь!

Предприятие «Сейсмотехника», где трудился водителем Максим, уже в 2015 году начало поступательное движение вниз. Рабочим давали подписать две бумаги: в одной рабочие соглашались на более низкую зарплату, во второй подтверждали готовность выполнять любую работу, не зависимо от должности и обязанностей. В 2016 сотрудников переводили на трех- и двухдневную рабочую неделю. Дошло и до однодневной, но к тому времени молодого человека уже «оптимизировали» в связи с истечением срока контракта.

А перед новым 2017-м годом государство без лишней помпы объявило Максима «тунеядцем», а ИМНС вручила 27 декабря «извещение об уплате сбора на финансирование государственных расходов».

Об извещении молодой человек оповестил своих подписчиков и зрителей на YouTube, сейчас это видео собрало более 158 тысяч просмотров.

После публикации видео Максим начал получать по 20-30 личных сообщений в день, а число комментариев под видео уже превысило три тысячи.

«Борьба с собственным народом. Наемные работники требуют от меня денежные средства, не боясь при этом идти на нарушение Конституции. В стране происходят недопустимые события! Мне и огромному количеству таких же как и я требуется помощь», — написал под видео житель Гомеля.

Но к нему белорусы пришли не с помощью, а за таковой. В основном просят совета — как не платить налог.

Максим на своем канале «Гарантий НЕТ» призывает соотечественников не молчать — снимать видео, выкладывать в интернет, делиться опытом и знаниями.

К примеру, по стопам Максима пошел и молодой житель Речицы Дмитрий Лебедев. Его видео о налоге на «тунеядство» собрало уже более 10 тысяч просмотров.

«Это вообще дурдом!»

На извещении из ИМНС, которое получил гомельчанин, нет ни подписи, ни печати.

«Потому что и даже здесь они подстраховались — понимают, что указ не конституционный, ущемляет права, и когда-то кому-то придется ответить. Вот и нет ни печатей, ни подписей. А что это за документ? И такой ведь многим пришел», — отмечает видеоблогер.

Он уверен: народ должен почувствовать себя народом, единым целым и понять, что власть — это наемный работник.

Популярность своих видео молодой человек объясняет тем, что люди устали от вранья по телевидению, они не любят фальшивки, «наелись уже», и хотят видеть жизнь такой, какой она есть.

«Вот у меня что-то в жизни произошло, я это снял, выложил, показал людям. Что-то хорошее, что-то негативное, как на отдых ездили в Украину летом. Идем по улице, увидели что-то интересное, сняли и показали. Молчать нельзя, мы слишком долго все молчали», — говорит Максим.

Он считает, что разослать «письма счастья» под Новый год, а именно такие «подарки» получили люди — это тонкий психологический момент, с одной стороны, а с другой стороны — подлость.

«Меня признали не тунеядцем, а человеком, не уплачивающим сбор на финансирование государственных расходов. Вы можете называть это как угодно — сборами, подаяниями, но факт остается фактом — человек не работает, а вы за это требуете деньги. Не хочешь платить — иди на административный арест с общественно-полезными работами. Некоторые пишут оправдания — у меня бабушки, дедушки, больные родственники, я находился в трудной ситуации... Я не вижу смысла что-то искать, чтобы оправдаться — к примеру, регистрироваться ремесленником, вязать крючком, вышивать бисером и делать поделки. Я не буду изворачиваться, что-то придумывать. Но и платить тоже не буду. Вдумайтесь, доходит до того, что в интернете некоторые пишут — как сделать себе инвалидность, чтобы не платить налог этот? Это вообще дурдом!» — возмущается Максим Филипович.

Он считает, что указ нужно отменять не потому, что нет работы, а потому что человек — свободен, и работа — это право, а не повинность.

«Со стороны властей это подло и некрасиво — так поступать. В тот момент, когда идут увольнения людей с предприятий, в тот момент, когда найти работу крайне тяжело — и ее на самом деле очень мало, и устроиться очень большая проблема, когда, чтобы взяли на работу за сто долларов, надо подымать связи, чтобы тебя взяли — предпринимать такой шаг со стороны государства — подло. Виноватыми оставлять людей не надо, и от них требовать сгладить ситуацию не надо — это неправильно. У многих людей реально нет денег, и они уже морально готовы отсидеть эти пятнадцать суток», — рассуждает видеоблогер.

«Не молчать!»

Благодаря подписчикам и зрителям Максим получает «донаты» — подарки от людей, и потом путем голосования зрителей решает, куда эти деньги потратить. Небольшие отчисления имеет Максим и с YouTube, и уже сходил в налоговую, что уплатить налог с доходов за рекламу.

«Я не против помогать государству, но я хочу помогать государству из того, что я зарабатываю, а не просто из воздуха, потому что государству захотелось сорвать со всех деньги», — подчеркивает житель Гомеля.

Он призывает белорусов не молчать — снимать видео о работе, жизни, зарплатах, извещениях из налоговой — «чтобы просвещался в целом весь народ».

«Люди понимают, что дальше нельзя жить по принципу «моя хата с краю», когда каждый сам по себе и никто не хочет делиться ни своими секретами, ни знаниями. Но люди прозревают. Потому что каждый как единица — абсолютно беспомощный, но когда люди объединены и работают как единое сознание, то их подкованность, их сила — это всё возрастает значительно. Моя хата с краю — с этим надо прекращать, выкинуть это из лексикона», — советует «блогер-тунеядец».