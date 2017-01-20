За два дня против декрета «о тунеядцах» подписались 8000 человек 15 20.01.2017, 16:29

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Андрей Стрижак

В Беларуси продолжается кампания за отмену декрета о «тунеядцах».

Всего за два дня организаторы кампании сообрали более 8000 подписей под электронным обращением.

Как проходит акция сайту Charter97.org рассказал активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

«Хочу немного рассказать о механике того, как работает сбор подписей Независимого профсоюза РЭП за отмену Декрета №3.

Команда Zvarot.by регулярно проверяет базу подписантов на факт наличия подписей-клонов (это когда люди подписались несколько раз) и удаляет их. Вечером 17-го числа сайт лег из-за невиданного наплыва посетителей, а после того как был расширен канал, глубокой ночью не удалось исправить один баг, из-за которого сайт выдавал ошибку с сообщением о невозможности отправить подпись. Тем не менее подписи регистрировались в системе и получилось огромное количество подписей-клонов, которые мы удалили утром.

Сейчас мы справились с этой ситуацией и все работает в штатном режиме.

Наши подписи читают чиновники и, они даже обязаны отвечать по Закону "Об обращениях граждан". Электронное обращение, если оно подписано по форме (ФИО, адрес, электронный адрес) обязательно к рассмотрению и ответу со стороны государственного органа.

Мы не просим, мы требуем. И это не челобитная, а четкий сигнал от граждан, что так с нами поступать нельзя. Декрет должен быть отменен.

Декрет №3 называется "О предупреждении социального иждивенчества". Но речь в нем идет о финансировании гражданами дыр нашего ползущего по швам бюджета. По сути, в этом декрете, государство не интересует есть ли у нас работа, есть ли у нас деньги, защищены ли мы социально? Декрет интересует только лишь один вопрос - ДАЙ. На финансирование госнужд, о необходимости и целесообразности которых нас уже давно никто не спрашивает. Мы видим несправедливость декрета, понимаем его опасность для спокойствия и сохранения гражданского мира в стране. Декрет должен быть отменен. Остались вопросы о том, что и зачем мы делаем? Пишите в комментарии. Ну и конечно ставьте подписи за отмену Декрета №3 по ссылке».