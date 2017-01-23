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На портал о Беларуси для иностранцев потратили $25 тысяч

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  • 23.01.2017, 17:59
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Cайт пока запущен в демо-версии, и никакой информации, кроме рубрик, там нет.

Национальное агентство по туризму запустило страновой портал belarus.travel — о туризме. Домен приобрели во Флориде буквально вчера, поэтому сайт пока запущен в демо-версии, и никакой информации, кроме рубрик, там нет. Беларусь представлена как «страна приятного удивления», пишет tut.by.

Сайт информационный и рассчитан на иностранных гостей, которые самостоятельно хотят посетить нашу страну. Пока там нет полной информации, но в будущем сайт должен будет помочь составить впечатление о стране с первой же секунды на странице. Поэтому от изображения зубра и прочих ассоциаций с Беларусью решили отказаться, поясняют в Национальном агентстве.

Страна показана как «оплот уюта, малоизвестная, но красивая», сайт оформлен в акварельных цветах. Ниже посетитель увидит яркие рубрики — события, объекты и полезная информация.

Сайт — большой конструктор, на нем можно страницы и делать их в разных стилях, подстраиваясь под язык и менталитет пользователя. Например, сайт на китайском языке будет отличаться от сайта на английском — на нем будет больше картинок.

Обошелся сайт в 500 миллионов белорусских рублей (до деноминации).


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