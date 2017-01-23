Власти утвердили план по возмещению белорусами 100% коммуналки 91 23.01.2017, 18:18

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ФОТО C CАЙТА EURORADIO.FM

Правительство повысило тарифы на услуги ЖКХ и транспорта.

В ближайшей пятилетке правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ и почтовой связи, существенно повысить эту планку для транспорта. При этом нагрузка на реальный сектор экономики должна симметрично снизиться. Это следует из комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденных постановлением совмина № 18, пишет tut.by.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги («с учетом снижения затрат и предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий») планируется довести к концу 2017 года до 75% возмещения затрат на их оказание населению, к концу 2018 года — до 100%.

Что касается повышения тарифов на транспортные услуги, то в 2018 году планируется выйти на показатель «не менее 70%», который собираются удерживать на данном уровне в 2019—2020 гг.

До 2020 года хотят повысить регулируемые тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи (с учетом снижения затрат) до 100% возмещения затрат на их оказание населением.

В документе также речь и о сокращении перекрестного субсидирования с 2019 года. Это означает снижение цен и тарифов для реального сектора экономики.