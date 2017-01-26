Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович 25 26.01.2017, 12:54

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

В среду Александр Кнырович пошел на допрос в одну из силовых структур в качестве свидетеля и не вернулся.

Как стало известно, его задержали на 72 часа, сообщает nn.by.

Родственники задержанного пока не дают никакой информации СМИ. «Человек может еще выйти, а когда пойдет волна - уже нет», - говорят они.

Следственный комитет пока не подтвердил задержания Кныровича.

Александр Кнырович был основателем группы компаний «Сармат-СТИ», но в последние годы был более известен как «бизнес-ангел» - бизнесмен, который инвестирует в стартапы.

Кнырович также активно писал для Kyky.org и давал комментарии в СМИ об экономической ситуации в Беларуси.

Друзья Кныровича считают задержание связанным с его бизнесом.