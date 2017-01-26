Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович

Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович25
- 26.01.2017, 12:54
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В среду Александр Кнырович пошел на допрос в одну из силовых структур в качестве свидетеля и не вернулся.
Как стало известно, его задержали на 72 часа, сообщает nn.by.
Родственники задержанного пока не дают никакой информации СМИ. «Человек может еще выйти, а когда пойдет волна - уже нет», - говорят они.
Следственный комитет пока не подтвердил задержания Кныровича.
Александр Кнырович был основателем группы компаний «Сармат-СТИ», но в последние годы был более известен как «бизнес-ангел» - бизнесмен, который инвестирует в стартапы.
Кнырович также активно писал для Kyky.org и давал комментарии в СМИ об экономической ситуации в Беларуси.
Друзья Кныровича считают задержание связанным с его бизнесом.