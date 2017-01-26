Андрей Пионтковский: Ситуация в Беларуси - один из острых сюжетов 2017 года 16 26.01.2017, 14:17

Россия отстраняет Лукашенко от власти.

Ситуация в Беларуси сейчас очень серьезная и, по мнению известного российского политолога Андрея Пионтковского, идет попытка гибридного переворота и отстранения Александра Лукашенко.

Об этом политолог заявил в интервью, опубликованном на ресурсе kasparov.ru.

Пионтковский утверждает, что ситуация в Беларуси - «один из острых сюжетов 2017-го года».

- Это один из очень острых сюжетов 2017 года, и развязка может произойти во время запланированных на март совместных учений российских и белорусских войск. Это идеальная возможность для военно-политического переворота, - сказал политолог.

На вопрос о наличии в нынешней Беларуси пророссийской почвы, Пионтковский отметил, что «массовой поддержки для своего проекта Москва не найдет».

- С 1995 года, когда Москва помогла Лукашенко захватить власть, от него все время ждали, что не сегодня — так завтра он согласится, чтобы Беларусь вступила в состав Российской Федерации. Тогда сильного национального самосознания в Беларуси еще не было, и при любом другом традиционном номенклатурном лидере Кремль рано или поздно втащил бы ее в свою РФ. Но в лице Лукашенко он столкнулся с настоящим волком, который не намерен был менять свое положение диктатора европейского государства на статус секретаря минского обкома. Всем попыткам поглощения он упорно сопротивлялся. В Беларуси постепенно выросло осознание собственной государственности, и я думаю, что массовой поддержки для своего проекта Москва не найдет. Белорусы очень неплохо относятся к русским, но хотят иметь свое государство.

- Планы Кремля подразумевают, что Беларусь станет только первым шагом, а дальше последуют страны Балтии?

- Думаю, НАТО уже дало ответ на вопрос о странах Балтии, который ядерный шантажист Путин ставил три года назад: «Готовы ли вы умереть за Нарву?». Запад дал очень четкий ответ: «Мы будем защищать Нарву, как и любую другую территорию страны — члена НАТО». И переадресовал вопрос обратно лидеру Дзюдохерии: «А вот вы, господин Путин, готовы умереть за Нарву?» На агрессию против стран НАТО, на мой взгляд, режим сейчас не решится. И никакой Трамп это не изменит, хотя с ним были связаны очень большие надежды. Особенно, когда идиот Гингрич, которого многие считали будущим Госсекретарем при Трампе, произнес свою знаменитую фразу: «Эстония — это пригород Петербурга, и я не стал бы рисковать ради нее ядерной войной». Однако подобные взгляды не получили никакой поддержки в республиканском истеблишменте и наоборот спровоцировали жесткое сопротивление этой капитулянтской линии.

На НАТО Путин уже не замахнется, а ценой военной эскалации в Украине станут неприемлемые для российского общества потери военнослужащих. Но горькое похмелье после провала операции «Трамп» может подтолкнуть Кремль на какие-то свежие, как ему покажется, посильные постимперские авантюры. В той же республике Беларусь, например. Или в Ливии.