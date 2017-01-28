Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович 102 28.01.2017, 8:23

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Ядвига Поплавская и Александр Тиханович

Артисту было всего 64 года.

Трагическое известие сообщила в субботу рано утром его дочь Анастасия:

- Сегодня ночью не стало моего Папы... – написала она в соцсетях. - Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.

Как пишет kp.by, все, кто видел Александра Тихановича в последний год, обращали внимание на то, что он очень похудел из-за болезни. Впрочем, Александр Григорьевич никогда не жаловался и старался выглядеть бодрым.

Любители музыки помнят его прежде всего как участника ансамбля «Верасы», в котором он выступал с 1973 года. Он играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. Участницей ансамбля «Верасы» была и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии женой Тихановича.

После победы на конкурсе «Песня 88» с песней «Счастливый случай» (музыка Эдуарда Ханка, слова Ларисы Рубальской) вместе с Поплавской создал дуэт с одноименным названием. В этом же годы организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, через студию которого прошло немало молодых белорусских исполнителей, в том числе Александр Солодуха и группа «Ляпис Трубецкой».

Долгое время занимался отбором участников Беларуси на «Евровидение» в проекте «Еврофест». При этом продолжал активно выступать и гастролировать в дуэте с женой. Александра Григорьевича постоянно приглашали в жюри конкурсов, одним из самых ярких стал «Звездны дилижанс» на СТВ, который открыл таких артистов, как Катя Иванчикова (IOWA), Дмитрий Колдун, Аня Шаркунова, Дмитрий Карпинчик (Герман Титов).

Сейчас решается вопрос о том, когда будет похоронен народный артист Беларуси.