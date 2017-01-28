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Военная игра «Hegemon»: Конфликт НАТО с Россией начнется с Беларуси

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  • 28.01.2017, 14:52
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Как защитить государства Балтии и Польшу от атаки России с территории Беларуси?

Над этим ломала голову во время военной игры «Hegemon» — балтийская компания. Компьютерную симуляцию современного военного конфликта под этим названием впервые провели в Варшаве, передает «Белсат».

Ее организовали совместно две фабрики мыслей — американский фонд «Potomac» и польский Фонд имени Казимежа Пулаского. Результаты и выводы секретные. Их передадут польскому и американскому руководству.

Какую роль отвели в ней Беларуси? Что будет с Европой, если россияне отстранят Лукашенко от власти?

На спутниковой карте — Беларусь и наши соседи. Красные и синие флаги, квадратики, аббревиатуры. Так выглядит военная игра «Гегемон». Перед мониторами — западные военные и эксперты по вопросам безопасности. Главный — американский генерал в отставке Филипп Бридлав. Он говорит:

«В военные игры не играют, чтобы побеждать, но чтобы учиться. И я думаю, у нас тут была большая наука».

Что поляки и американцы теперь знают о Беларуси?

Чему же научились поляки и американцы в Варшаве о нашей стране?

В игре принимал участие только один белорус –  Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Слева направо: Генерал Пол Теннант из Союзного корпуса быстрого реагирования (ARRC), генерал Филипп Бридлав, Збигнев Писарски

«Игра продемонстрировала изменение отношения к Беларуси. Обычно к Беларуси относились как к зависимому от России сателлиту».

Филипп Бридлав, бывший главнокомандующий союзными силами в Европе:

«Я многому научился о Беларуси в ходе этой военной игры. Я могу вам сказать, что эта тема была хорошо оговорена».

«У нас был прекрасный участник здесь, который разговаривал с нами о том, как на Беларусь может повлиять такой сценарий или как она может стать частью этого», — добавил он.

Это сценарий игры, но в реальности на Западе начали серьезно готовиться к такому развитию событий.

«Сначала Кремль инициирует переворот в Беларуси, в результате которого Лукашенко отстраняют от власти. К власти приходит полностью лояльная к Кремлю политические сила, которую возглавляет один из генералов белорусских спецслужб пророссийской геополитической ориентации», - рассказывает Арсений Сивицкий.

Московский ставленник приглашает российские войска. Кремль начинает использовать Беларусь для гибридных угроз против Польши и Балтии. А позже переходит и к военным угрозам. Дальше согласно сценарию игры синяя сторона — значит НАТО — решает активировать пятую статью и вступает в конфликт с красной стороной, то есть РФ. Начинаются боевые действия.

Кто победил — неизвестно. Официальных выводов организаторы не озвучили. Неофициально известно, что, по сценарию, россияне ввели на территорию Беларуси тактическое ядерное оружие.

Филипп Бридлав, бывший главнокомандующий союзными силами в Европе:

«У нас есть военная игра, которая не создана, чтобы дать нам конкретные выводы. Но дает нам границы, из которых надо исходить, когда мы думаем о наших силах, нашей готовности, нашей технике и о том, насколько мы подготовлены к любой такой возможности в этой части мира».

НАТО готовится очень активно

В ответ на агрессивные действия России против Украины в Польше, Литве, Латвии и Эстонии до апреля разместятся многонациональные батальоны НАТО. Всего приблизительно 4000 солдат. Все рядом с Беларусью.

Интерфейс игры «Гегемон»

Но по мнению Арсения Сивицкого, эти батальоны не создают никакой угрозы Беларуси, а тем более для России.

Также угрозы не создает американская бронированная Бригадная боевая группа (ABCT). Три с половиной тысячи солдат с танками и другой техникой – уже в Польше. В феврале к ней присоединится бригада вертолетов. Американские силы будут разделены и разбросаны от Болгарии до Эстонии. А потому для Беларуси, а тем более России угрозы нет, так как силы несравнимы.

В чем угроза для Беларуси?

Натовцы могут вызвать неадекватный ответ с Востока, который затронет нашу страну.

Но осталось и много вопросов. Так и задумывал «Гегемон» ее создатель Фил Питерсен из фонда «Potomac». Его процитировал польский организатор игры Збигнев Писарски, президент Фонда имени Казимежа Пулаского:

«Идея игры — оставить участников с вопросами. Чтобы они сами задавали себе вопросы: что я буду делать, как я буду это делать. Как я отвечу на вызовы, с которыми мы столкнулись во время симуляции?»

С такими вопросами остаются и белорусы перед другой военной игрой — учениями «Запад-2017», которые пройдут в сентябре. Варшавская же игра экспертов — это не только вопросы, которые остались. Комментирует Арсений Сивицкий: 

«Это предупреждение странам региона. Не только НАТО. Но также для Беларуси и Украины. Мы видим, что РФ продолжает агрессивный курс».

И такой курс был заложен в основу игры. А Запад отвечает на него. В понедельник начнутся первые учения поляков и американцев в Жагани. Генерал Бридлав вернулся в Соединенные Штаты, где в Конгрессе встретится с Комитетом обороны. Там он может рассказать, что узнал о Беларуси в Варшаве. А игра продолжается, и главное — чтобы наша страна была в ней не статистом, а актером.


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