Геннадий Федынич: Сбить волну возмущения декретом о «тунеядцах» не удастся 13 28.01.2017, 15:30

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Инцидент в Бобруйске свидетельствует, что власти испугались кампании против декрета «о тунеядцах».

Сегодня в Бобруйске за сбор подписей против декрета о «тунеядцах» была задержана активистка Профсоюза радиоэлектронной промышленности Галина Смирнова.

Об этом Charter97.org сообщил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Женщина пришла к местному «депутату» «палаты представителей» Виктору Власевичу с просьбой встретиться с людьми и объяснить позицию по скандальному декрету, однако вместо разговора тот вызвал милицию.

Приехавший старший участковый Ленинского отделения милиции Бобруйска Николай Тишков незаконно провел личный досмотр Галины Смирновой, изъяв более тысячи подписей против декрета, буклеты и газеты профсоюза РЭП. Активистку достали в РОВД.

«Мы не оставим ни один случай беспредела. Если сегодня власти хотят таким образом сбить волну возмущения людей по поводу декрета о «тунеядцах», то они не угадали», - сказал Геннадий Федынич.

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