Здравствуй, клоун! 2 Алексей Мельников

31.01.2017, 17:11

Фото: AFP

А ведь президент это – развлечение, аттракцион, афиша, публика, касса, цирк.

Свой «мачо» подкачал, нужен новый.

Один актер уже 17 лет не вылезает из телевизора – надоел.

Теперь есть новый – с рыжими волосами, породистый, загорелый, с седыми бачками, все лицо в мешочках, ямочках, с космическим зачесом, раскованными движениями и речами. С шикарной женой. Молодой. Славянкой. Что тоже важно. Как бы немного «наша» — русская. Открыто богатый. Довольный хозяин жизни. Мечта.

Не то, что этот главный, который у нас, какой-то весь зажатый, без личной жизни, одно только из частного и есть, что стоит в церквах со свечой и постным, бледным лицом. Вид такой, что бедный, изможденный и весь в унылых государственных делах. Светский монах. Сточился как старый болт, шатается, не держит плотно материал. Надоел уже в таком виде. Надо бы кого-то более веселого или сам что-то станцевал бы что ли с девчонками. Но уже вряд ли – пошел в хоккей. Это не зажигает – резину по льду толкать, нет резвости.

Как-то наш главный на фоне Трампа иссох, сжался.

Опять же ждет движения воздуха в свои опавшие паруса из-за Атлантики – надует их, дескать, ветер отмены санкций. Пока лежит в штиле. Как-то неактивно. Вторично. Вроде бы, конечно, сбегал за океан, подсобил там Трампу, хакнул, но как-то сомнительно – чем такой мог всерьез помочь? Так, что-то, где-то, вроде как «на шухере» постоял, пока серьезные люди брали кассу. Но, конечно, тоже поработал – что-то можно и заплатить. По справедливости. Дать денег, чтобы нефть качал в Арктике.

Жизнь, вообще, сама по себе идет. Кто такой этот наш президент для России? От него ничего не зависит. Говорит одно – в жизни другое. Слова с экрана – сыпет короткими речами по бумаге. А о чем – непонятно. Да и неважно. Только скучно.

А ведь президент это – развлечение, аттракцион, афиша, публика, касса! Цирк. Тигры и львы. Красивая картинка в телевизоре. Зрелище. Шоу.

Свой уже не может, новый — прикольный. Американец, конечно. Но что из того? Нам же с ним огурцы не солить, водку не пить. Он далеко. Только телевизор сближает. Но это – иллюзия.

Как в американском кино президенты! Попадают в сложные ситуации, скандалы, мир на грани войны, инопланетяне, самолет захвачен террористами.

Но как-то весело с героями, красотками спасаются и флаг со звездами в голубые небеса, и музыка торжественная. Ух.

Еще здорово, как в костюме американский президент честь отдает военным, даже когда на голове ничего нет. У нас такого не принято, чтобы гражданский, да еще и салют к пустой голове прикладывал. Здесь они нас обошли, и не догонишь. Сильная у них традиция. Впечатляет.

Вот и Трамп такой же.

У американцев так сложилось, что выбирают президента. Тоже, шоу, конечно, но, вроде, шанс выбрать что-то интересное все же есть. Убивают их там иногда. Тайны неразгаданные много лет. Мистика. Тоже интересно. Не то, что у нас. Сидит, пока не умрет. На лафет и по городу. Здесь тайны нет. Все понятно. Про это кино интересное не снимешь. Вот про Кеннеди – да, выстрелы в Далласе, секс, любовь, Монро и Джеки. Здесь же Анасис сбоку — богатый на яхте.

У нас – не так. Другая культура, история, народ другой. Страна большая, равнинная. Другое чувство времени. Но на выборы у них посмотреть интересно – как они там собачатся друг с другом, флагов море, салюты, улыбки белыми зубами на миллион, народ с плакатами тащится. Ух.

Кстати, гимн классно слушают. Рука на сердце, спина прямая. У нас не так. Традиция другая. Вроде солдата стоишь – руки по швам. Петь поощряется. Но слова сейчас не те. Без энергии. Как-то все строже и скучнее. Зажатые мы. Вот и лидер у нас такой же.

А все-таки классно, что Трампа избрали. Интересно, движение пошло, мир зашевелился. Указы, мусульмане, марш, Мадонна, Маккейн здесь же – при делах, Клинтон пропала куда-то.

Телевизор у нас кипит, как чайник. Глаза на наших шоу народ выпучивает за Трампа. Наскакивают друг на друга. Красота.

Спасибо, Дональд. Расцветил нашу русскую жизнь. Повязал на нее свой красный галстук, украсил.

Алексей Мельников