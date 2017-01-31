Здравствуй, клоун!2
- Алексей Мельников
- 31.01.2017, 17:11
А ведь президент это – развлечение, аттракцион, афиша, публика, касса, цирк.
Свой «мачо» подкачал, нужен новый.
Один актер уже 17 лет не вылезает из телевизора – надоел.
Теперь есть новый – с рыжими волосами, породистый, загорелый, с седыми бачками, все лицо в мешочках, ямочках, с космическим зачесом, раскованными движениями и речами. С шикарной женой. Молодой. Славянкой. Что тоже важно. Как бы немного «наша» — русская. Открыто богатый. Довольный хозяин жизни. Мечта.
Не то, что этот главный, который у нас, какой-то весь зажатый, без личной жизни, одно только из частного и есть, что стоит в церквах со свечой и постным, бледным лицом. Вид такой, что бедный, изможденный и весь в унылых государственных делах. Светский монах. Сточился как старый болт, шатается, не держит плотно материал. Надоел уже в таком виде. Надо бы кого-то более веселого или сам что-то станцевал бы что ли с девчонками. Но уже вряд ли – пошел в хоккей. Это не зажигает – резину по льду толкать, нет резвости.
Как-то наш главный на фоне Трампа иссох, сжался.
Опять же ждет движения воздуха в свои опавшие паруса из-за Атлантики – надует их, дескать, ветер отмены санкций. Пока лежит в штиле. Как-то неактивно. Вторично. Вроде бы, конечно, сбегал за океан, подсобил там Трампу, хакнул, но как-то сомнительно – чем такой мог всерьез помочь? Так, что-то, где-то, вроде как «на шухере» постоял, пока серьезные люди брали кассу. Но, конечно, тоже поработал – что-то можно и заплатить. По справедливости. Дать денег, чтобы нефть качал в Арктике.
Жизнь, вообще, сама по себе идет. Кто такой этот наш президент для России? От него ничего не зависит. Говорит одно – в жизни другое. Слова с экрана – сыпет короткими речами по бумаге. А о чем – непонятно. Да и неважно. Только скучно.
А ведь президент это – развлечение, аттракцион, афиша, публика, касса! Цирк. Тигры и львы. Красивая картинка в телевизоре. Зрелище. Шоу.
Свой уже не может, новый — прикольный. Американец, конечно. Но что из того? Нам же с ним огурцы не солить, водку не пить. Он далеко. Только телевизор сближает. Но это – иллюзия.
Как в американском кино президенты! Попадают в сложные ситуации, скандалы, мир на грани войны, инопланетяне, самолет захвачен террористами.
Но как-то весело с героями, красотками спасаются и флаг со звездами в голубые небеса, и музыка торжественная. Ух.
Еще здорово, как в костюме американский президент честь отдает военным, даже когда на голове ничего нет. У нас такого не принято, чтобы гражданский, да еще и салют к пустой голове прикладывал. Здесь они нас обошли, и не догонишь. Сильная у них традиция. Впечатляет.
Вот и Трамп такой же.
У американцев так сложилось, что выбирают президента. Тоже, шоу, конечно, но, вроде, шанс выбрать что-то интересное все же есть. Убивают их там иногда. Тайны неразгаданные много лет. Мистика. Тоже интересно. Не то, что у нас. Сидит, пока не умрет. На лафет и по городу. Здесь тайны нет. Все понятно. Про это кино интересное не снимешь. Вот про Кеннеди – да, выстрелы в Далласе, секс, любовь, Монро и Джеки. Здесь же Анасис сбоку — богатый на яхте.
У нас – не так. Другая культура, история, народ другой. Страна большая, равнинная. Другое чувство времени. Но на выборы у них посмотреть интересно – как они там собачатся друг с другом, флагов море, салюты, улыбки белыми зубами на миллион, народ с плакатами тащится. Ух.
Кстати, гимн классно слушают. Рука на сердце, спина прямая. У нас не так. Традиция другая. Вроде солдата стоишь – руки по швам. Петь поощряется. Но слова сейчас не те. Без энергии. Как-то все строже и скучнее. Зажатые мы. Вот и лидер у нас такой же.
А все-таки классно, что Трампа избрали. Интересно, движение пошло, мир зашевелился. Указы, мусульмане, марш, Мадонна, Маккейн здесь же – при делах, Клинтон пропала куда-то.
Телевизор у нас кипит, как чайник. Глаза на наших шоу народ выпучивает за Трампа. Наскакивают друг на друга. Красота.
Спасибо, Дональд. Расцветил нашу русскую жизнь. Повязал на нее свой красный галстук, украсил.