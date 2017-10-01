«Тунеядский» налог повысили на $330? 37 1.10.2017, 9:39

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Власти провели хитрую манипуляцию с «самозанятостью».

Виды деятельности, которые не требуют открытия ИП, на данный момент не подпадают под социальное страхование. А для права на пенсию необходим страховой стаж. «Кур’ер» посчитал, сколько самозанятому белорусу нужно платить в ФСЗН, чтобы не попасть под налог на «тунеядство» и обеспечить себя в старости хотя бы минимальной пенсией.

С 1 января 2017 года минимальная заработная плата в Беларуси составляет 265 рублей.

Для того, чтобы самозанятому белорусу получать минимальную пенсию, необходимо в течение 16 лет (а к 2025 году страховой стаж увеличится до 20 лет) каждый год до 1 марта платить 35% (29% - на пенсионное страхование и 6% — на социальное) от минимальной заработной платы, установленной государством, а именно 1113 рублей в год. Это составляет около 550 долларов. Напомним, что по прежней версии декрета №3 налог на «тунеядство» равнялся 20 базовым величинам, или около 220 долларам в год.

Справка. 1 августа 2017 года размер бюджета прожиточного минимума составляет 197 рублей 57 копеек. Минимальный размер пенсии по возрасту с учётом доплаты составляет — 174 рубля 61 копейка.

Платить можно как разовым платежом, так и каждый месяц. Об этом корреспонденту «Кур’ера» сообщили в Слуцком районном отделе Минского областного управления ФСЗН.

«Если, например, ремесленник становится на учёт в Фонд социальной защиты населения, уплачивает страховые взносы, то приобретает право в будущем на получение пенсии. Если же ремесленник не стал на учёт в фонд и страхового стажа у него нет, то права на трудовую пенсию у него не будет. Ему может быть назначена только социальная пенсия. А на сегодня это чуть меньше 100 рублей», — пояснил Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты.

Справка. Социальная пенсия назначается женщинам в возрасте 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Размер пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума.