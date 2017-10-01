Особняк пропагандиста Соловьева на картах Google назвали «Вилла ля Помет» 10 1.10.2017, 10:46

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Владимир Соловьев

У виллы на Google Maps есть уже более 30 отзывов.

У озера Комо в Италии в Google Maps помечена вилла под названием Villa la Pomét Solovyev («Вилла ля Помет Соловьев»). Адрес отображается на картах сервиса, сообщает tvrain.ru.

Напомним, что 28 сентября российский политик Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому у ведущего Владимира Соловьева есть вилла у Комо.

В описании места указан адрес: 22010 Calozzo Province of Como, Италия и стоит гиперссылка на сайт Владимира Соловьева (vsoloviev.ru).

У виллы на Google Maps уже более 30 отзывов. «Хорошее место, миграции соловьиных стай не замечено», — отмечается в одном из них. В другом комментарии отмечается: «Отличное место. Но только для богатых людей, занимавшихся бизнесом в девяностые. Детей коррупционеров сюда не пускают. Говорят, еще для кожи лица полезно, но я не пробовал».

В начале сентября гостем передачи «Вечерний Ургант» телеведущего Ивана Урганта стала модель и ведущая Ирена Понарошку, которая рассказывала о здоровом образе жизни. Во время выпуска в студию внесли две банки с «органической косметикой». Ургант обмазал лицо содержимым одной из них, а затем спросил, из чего оно состоит. Понарошку ответила, что это соловьиный помет, и телеведущий заметил, что это хорошее название для шоу на телеканале «Россия».

После этого в вечернем выпуске своей программы Владимир Соловьев после упоминания о списке «Миротворец» на Украине спросил: «А никто не знает, Иван Ургант не в «Миротворце»? Вот его отец — точно». Телеведущий добавил, что «гаденько пошутить» о нем — это отличный способ не попасть в этот список. «Молодец, Ваня. Ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить», — сказал он.

В интервью «Комсомольской Правде» Соловьев назвал шутку Урганта «репризой» и «объявлением войны». «Наезд был по телевизору! При этом на Москву-то я свой ответ не поставил. А Ваня вышел по всем «орбитам». Это значит, [гендиректор «Первого канала» Константин] Эрнст видел и одобрил. Так что это была не шуточка Вани, как я понимаю, а реприза. Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с «Первого канала» на телеканал «Россия». Здесь Ургант — средство. То, что он сделал, неприемлемо», — отметил Соловьев.

В конце сентября Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось о вилле Соловьева в Италии. По оценкам фонда, вилла стоит миллиард рублей. По информации ФБК, до 2015 года вилла была оформлена на американскую фирму Honour International, контролируемую Соловьевым. Сейчас недвижимость зарегистрирована на телеведущего. Кроме того, Соловьев имеет удостоверение резидента Италии.

«Я богатый человек, об этом кто-то не знал? Я не видел этого текста, но не очень понимаю, в чем претензии ко мне, в том, что я этого не скрываю? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком», — прокомментировал расследование ФБК Соловьев. Он подчеркнул, что не является чиновником или госслужащим и что не понимает, в чем претензии к нему. «Я просто богат», — заключил он.