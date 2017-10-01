«Белорусское классико»: БАТЭ обыграл минское «Динамо» 1 1.10.2017, 18:30

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Фото: tut.by

Единственный гол забил полузащитник борисовчан Станислав Драгун.

29 сентября стартовал 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. 1 октября на стадионе «Трактор» минское «Динамо» проиграло БАТЭ — 0:1. Не исключено, что это «класико» стало решающим в борьбе за золото. Лидер же чемпионата «Шахтер» легко переиграл «Слуцк», пишет tut.by.

«Динамо-Минск» — БАТЭ — 0:1

Минск. Стадион «Трактор».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев); В. Шимусик (Осиповичи), Д. Доля (Гродно).

«Динамо-Минск»: Игнатович — Быков, Жавнерчик, Галович, Сачивко, Бегунов (Яроцкий, 78), Лекович, Нойок (к), Николич (Хващинский, 59), Хлебас, Сарока.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Яблонский, Милунович, М. Володько, А. Володько (Туоминен, 83), Драгун, Иванич (Бага, 75), Гордейчук, Родионов (к) (Сигневич, 67), Стасевич.

Гол: 0:1 — Драгун (53).

Предупреждения: Жавнерчик (3), Милунович (27), Туоминен (87).

Видео: «Беларусь-5»