Барановичский строитель: За что буду кормить семью и жить сам, не знаю 10 10.10.2017, 12:15

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Из-за отсутствия работы в Барановичах бригаду строителей отправляют в командировку в РФ, но у рабочих нет денег даже на дорогу.

«Нам сказали: дома работы нет, поэтому или пишите заявления за свой счет, или езжайте сегодня же в командировку. Мы даже не успели сообразить, как лучше поступить». В редакцию Intex-press обратился работник СУ-145 ОАО «Стройтрест №25» и рассказал, что из-за отсутствия работы в Барановичах бригаду отправляют в командировку в Брянскую область. Несогласным предлагают написать заявления за свой счет. Мужчина говорит, что ехать в Россию ему просто не за что.

Работник СУ-145, который пожелал остаться неназванным, рассказывает, что о командировке в Брянскую область его бригаде сообщили в понедельник, 9 октября. Выехать в Россию сказали в этот же день. Такая новость, по словам мужчины, стала для работников неожиданной.

– Мы даже не успели сообразить, как лучше поступить, – рассказывает он.

По словам мужчины, строители вроде и не против командировки, ведь новых объектов в Барановичах для них пока не предвидится, а старый, на котором они трудились до недавнего времени, «заморозили» до весны. Но на поездку в Россию у многих просто нет денег.

Командировочные пообещали выплатить только вечером 9 октября, и не полностью, а лишь по 100 рублей. Получается, и ехать не за что, и семье оставить нечего – зарплаты в 350–400 рублей едва хватает на еду.

– Как хочешь, так и езжай. Неужели командировочные не должны выплатить полностью и до поездки, чтобы мы могли хотя бы продуктов купить? Разве законно без предупреждения ставить людей перед фактом, что им придется ехать работать так далеко? – возмущается работник СУ-145. – Боимся, что если и поедем, то с командировочными будет как с отпускными – выплатят через месяц-два, да и неизвестно, какую зарплату дадут в России.

Все по закону

По словам Павла Попко, директора СУ-145, информация о том, что о командировке в Брянскую область работникам его организации никто не сообщал заранее, «не совсем правдивая». Он говорит, что в пятницу, 6 октября, часть сотрудников была предупреждена о запланированной работе в городе Сураж, где барановичские строители строят фабрику по производству гофрокартона. Командировка сотрудников СУ-145, по словам Павла Попко, продлится недолго – до конца октября.

– Мы заключили договор с Брянской областью и имеем законное право направлять туда своих работников, – говорит Павел Попко.

В Барановичском межрайонном отделе департамента государственной инспекции труда подтвердили, что приказ нанимателя о направлении в командировку, в том числе «сегодня на сегодня» не противоречит законодательству: сроков, в течение которых работодатель должен проинформировать работников о предстоящей поездке, нет. Исключение составляют, например, беременные женщины, инвалиды, которые могут письменно отказаться ехать работать в другой город или другую страну.

– Если же законных оснований для отказа от командировки нет, то сотрудник, отказавшийся от поездки, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, – говорят в инспекции труда.

Более того, руководство СУ-145 не нарушает законодательство о труде и в плане выплаты командировочных расходов. По словам специалистов инспекции труда, наниматель должен выплатить командировочные до направления работника в командировку (в данном случае – до отправления поезда), но имеет право перечислить их не в полном объеме, а лишь аванс, минимальный размер которого законодательно не установлен.

– Тупик какой-то: ехать в командировку в Россию не за что, а в Барановичах работы нет. За что буду кормить семью и жить сам, не знаю, – рассуждает мужчина. – В стране борются с «тунеядцами», говорят, что у нас работы полно… А как выживать при такой работе?

Вынуждены искать заказы в России

Сложную ситуацию в строительной сфере Барановичей неоднократно рассматривали городские власти. На заседании горисполкома 29 сентября директор ОАО «Стройтрест №25» Вячеслав Дунькович сообщил, что убытки в тресте вызваны уменьшением объемов строительных работ, снижением расценок на некоторые строительно-монтажные работы, нехваткой оборотных средств.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, руководство стройтреста вынуждено искать заказы в России: барановичские строители трудятся на строительстве школы в Калуге и на возведении фабрики по производству гофрокартона в Сураже.

Все живут одинаково плохо

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика «Альпари», свое финансовое положение белорусские строители воспринимают как сильный удар из-за того, что еще несколько лет назад, когда государство вкладывало в строительную отрасль огромные деньги, они жили гораздо лучше, чем другие работники страны.

– Упавшие доходы строители воспринимают как удар. Но я бы не сказал, что учителя, врачи сейчас живут лучше, чем строители. В настоящее время практически все белорусы живут одинаково плохо, – резюмирует эксперт.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.