Коммуналка-2018: будем доплачивать за хорошую воду и высоту дома 17 10.10.2017, 16:12

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Станет ли выгоднее платить за услуги ЖКХ «по-новому»?

Со следующего года в коммунальных платежах не будет субсидируемых тарифов, за все будем платить по 100%-ным тарифам (кроме отопления), но чиновники предлагают и эти тарифы дифференцировать для разных квартир.

В Беларуси с 2018 года предлагают изменить систему начисления и платы за коммунальные услуги. Документ называется «Тарифная тетрадь». «Комсомолка» изучила предложения чиновников и посчитала, станет ли выгоднее платить за услуги ЖКХ по-новому?

Техобслуживание: чем выше дом, тем больше платим

Сейчас плата за техобслуживание разделена только по количеству квадратных метров. Так, субсидируемых площадей положено 20 квадратов на одного проживающего плюс еще 10 - на всю семью. За излишки приходится платить по 100%-му тарифу. Но с 1 января за всю площадь мы будем платить по 100%-ным тарифам.

Что предлагают? Например, разделить тарифы для тех, кто живет в частном доме, в многоквартирном доме до 5 этажей, в доме от 6 до 10 этажей и в доме в 11 этажей и выше. Причем чем больше этажей - тем больше предлагается платить за квадратный метр. Например: по нынешним документам с 1 января за квартиру в 50 кв. м надо будет платить 5 руб. 95 коп. Если предложение чиновников примут, то такую сумму будут платить те, кто живет в 6 - 10-этажном доме. Если же вы живете в пятиэтажке, то заплатите 5 руб. 35 коп., а если в вашем доме 11 и более этажей, то выставят сумму в 7 руб. 43 коп. Разница существенная.

Платим за лифт: чем больше этажей в доме, тем дешевле выйдет лифт

С платой за техническое обслуживание лифта все наоборот. Сейчас за лифт платят те, кто живет со второго этажа и выше. И платят одинаково - живете вы на втором или на девятом этаже. Предлагают тарифы дифференцировать: установить тариф для 9-этажки, а также понижающие и повышающие коэффициенты. Например, с января по нынешним указам один человек должен будет платить за лифт 1 руб. 38 коп.

Что предлагают чиновники? Допустим, если у вас дом с одним лифтом, на 9 этажей, то с каждого жильца будут брать по 1 руб. 38 копеек. Если у вас дом в 8 этажей, то возьмут 1 руб. 49 копеек, а если 10 этажей, то 1 руб. 27 копеек. То есть чем больше этажей, тем меньше денег будут брать за лифт (коэффициент - плюс или минус 4 рубля на этаж для лифта).

Вода: за хорошую платим больше, за плохую – меньше

Сейчас за воду все платят по одинаковым тарифам: до 140 литров в сутки на человека по льготному, свыше - по стопроцентному. Однако со следующего года исчезает понятие субсидированных тарифов. И вот чиновники предлагают сделать двойное разделение. Во-первых, остается норма - 140 литров на человека в сутки. А все, что свыше, будет оплачиваться с коэффициентом 1,3. Например, обычный тариф - 0,8163 руб. за кубометр, а повышающий - 1,0612 руб.

Во-вторых, предлагают тем, у кого вода плохая, платить меньше: до 140 литров в сутки - 0,4082 рубля, а сверх этого - 0,5306 рубля. В пояснении сказано: делается это потому, что люди, которые вынуждены жить с плохой водой, покупают бутилированную для готовки, а также устанавливают различные дополнительные фильтры для ее очистки - а все это стоит денег.

Как будут отличаться жировки тех, кто платит за плохую и хорошую воду? При условии, что в квартире живет три человека и они вписываются в нормы, чек за хорошую воду составит 10 руб. 28 коп., а за плохую - 5 руб. 14 коп.

Больше всего за отопление заплатят те, кто не хочет пользоваться счетчиками

Сейчас мы все платим одинаково - по субсидируемому тарифу, который составляет 16,9259 руб. за 1 Гкал. Если же в квартире никто не прописан, то тариф полный - 91 руб. 18 коп. за 1 Гкал. Но плату за тепло чиновники тоже хотят разделить. Так, если вы установите счетчик тепла, то 1 Гкал будет стоить 19,2421 руб. Если в квартире нет возможностей установить счетчик, то тариф будет равен 21,3801 руб. А если счетчики есть, но вы ими не пользуетесь, то тариф составит 25,6561 руб. за 1 Гкал.

К слову, с января по нынешним указам будет снижена стоимость стопроцентного тарифа на отопление - 1 Гкал по этому тарифу будет стоить 86 руб. 41 коп.

Сэкономят дома без мусоропровода и частный сектор с раздельным сбором мусора

Сейчас вывоз твердых коммунальных отходов составляет 0,9689 руб. с одного человека. По нынешним указам этот тариф будет повышен до 1,2717 руб. с 1 января. Однако чиновники предлагают разделить плату за мусор в зависимости от наличия или отсутствия мусоропровода. Так, если мусоропровод есть, то платить предлагают 1 руб. 38 коп. с человека, а если его нет, то 1 руб. 1 коп.

Если вы живет в частном доме или в садоводческом товариществе, то у вас тоже будет возможность сэкономить. Так, если вы занимаетесь раздельным сбором мусора, то платить надо будет 1 руб. 5 коп. с человека, а если не занимаетесь им, то 1 руб. 36 коп.

Уборка: чем выше дом и чаще убирают - тем больше заплатите

Чиновники предлагают разделить уборку подъездов на классы: А, Б и В. Сейчас, с их слов, у всех белорусов - класс В. В него входит сухая уборка 2 раза в неделю, влажная уборка 2 раза в месяц, уборка лифта - 1 раз в 5 дней, мойка окон - 1 раз в год и т. д. А класс А, например, это сухая уборка 4 раза в неделю, влажная - дважды в неделю и т. д. Кроме того, каждый класс предлагают разделить на тарифы в зависимости от этажности здания. Например, в доме до 5 этажей за уборку класса В вы заплатите 30 копеек, а в доме в 20 этажей и выше за уборку класса А - 5 руб. 51 коп. с человека.