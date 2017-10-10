Сборная из страны с населением, как в Бресте, едет на Чемпионат мира по футболу 4 10.10.2017, 16:55

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Сборная Исландии, в которую все влюбились на Евро-2016, не останавливается.

Теперь она вышла на ЧМ-2018, заняв первое место в группе с Хорватией и Украиной. Ниже – 10 причин порадоваться этому событию, пишет сайт «Трибуна».

1. Во Францию на Евро-2016 приехали около 30 тысяч исландцев – практически 10% населения страны. Такого массового выезда не было ни разу в истории Евро.

2. Решающий матч группового этапа Евро-2016 с Австрией смотрели 99,8% телезрителей Исландии. Еще раз: 99 целых и 8 десятых процента.

3. У того матча был невероятный комментатор, который устроил величайший перфоманс в истории исландского телевидения, сорвав голос после второго гола в добавленное время (2:1).

Оказалось, что все матчи сборной Исландии комментировал профессиональный тренер Гудмундур Бенедиктссон – сразу после выхода в плей-офф Евро он быстро съездил на матч своей команды «Рейкьявик» в национальном чемпионате. Поработав в Исландии, он вернулся на 1/8 финала против Англии.

4. У той сборной Исландии было полно харизматичных героев. Например, вратарь Ханнес Халльдоурссон (он до сих пор основной) профессионально занимается рекламой. Он делал ролики для IKEA, Coca-Cola, авиакомпании Icelandair и других крупных брендов.

«Когда Ханнесу было то ли 19, то ли 20, он закончил с футболом, потому что не мог найти себе команду. Он стучался даже в команды третьего дивизиона чемпионата Исландии, но там ему отвечали: у нас уже есть два вратаря, а третий нам не нужен. В любой другой стране он бы перестал играть. А в Исландии он стал тренироваться еще сильнее и параллельно пошел учиться режиссуре», – объяснял эту странность главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон.

5. Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон до 15 лет занимался гандболом и даже дебютировал во взрослом чемпионате. Но потом бросил главное занятие детства и рванул в футбол – чтобы к 22 годам стать капитаном сборной. Многие легко идентифицируют его по фантастическим татуировкам: флаг Исландии и мифические образы во всю спину, 603 (почтовый код родного города Акюрейри) на правой кисти и изображение церкви из родного города на всей правой руке.

6. Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон еще до прошлого года на постоянной основе работал дантистом – латал пломбы и вырывал зубы на маленьком острове Хеймаэй на юге Исландии, где живут всего 4000 человек, а последнее убийство было совершено лет 20 назад. Сейчас он заходит в стоматологический кабинет гораздо реже, только по просьбе знакомых.

«Тренер в Исландии – это любительская работа. Да, тебе платят деньги, но жить на них у тебя вряд ли получится. Разница в зарплате дантиста и футбольного тренера – примерно в два раза», – отмечал Хадльгримссон в интервью Юрию Дудю.

7. В Исландии очень трогательные отношения между командами и фанатами. Например, есть традиция: главный тренер накануне матча встречается с болельщиками и рассказывает им все о стартовом составе и выбранной тактике. Второй это дивизион, высший или сборная – без разницы, тренеры или их ассистенты встречаются с болельщиками на всех уровнях.

В сборной Исландии эта традиция держится более 4 лет, встречи проходят в баре. «У нас есть строгое правило: без медиа, без фото- и без видеосъемки на этих предматчевых встречах», – говорят участники.

И ни разу в истории никто не слил в медиа ни одну фразу, прозвучавшую в баре.

8. Пять лет назад Исландия занимала в рейтинге ФИФА 131-е место. Сейчас – 22-е.

9. Такие результаты пришли благодаря шикарной психологии – ее закладывали в том числе и мотивационными видео. «Обычно мы делаем клип с удачными действиями каждого игрока в последних матчах: или гол, или передача, или выигранное единоборство. Обычно каждый футболист получает примерно по 5 секунд. Музыка – самая разная: от метала до чего-то очень спокойного. Это – стандарт.

Перед вторым матчем группового этапа Евро-2016, против Венгрии, мы отошли от стандарта. Мы тайком связались с близкими каждого нашего футболиста и попросили, чтобы они прислали фотографию и, если захотят, пожелание. В итоге мы собрали невероятно пронзительное видео из фотографий жен, детей, родителей, многие из них держали в руках плакаты с персональными сообщениями. Все слайд-шоу шло под медленную сентиментальную музыку. Перед тем как показать это видео команде, я смотрел его пять раз. И все пять раз плакал», – рассказывал главный тренер Хадльгримссон.

10. Подъем исландского футбола связан в первую очередь с революцией на всех этапах подготовки. До начала нулевых юных футболистов в Исландии тренировали в основном их родители – теперь к 10-летним парням подпускают только тех тренеров, которые получили официальную лицензию категории А или B. Сейчас их в сумме 848, то есть по одному профессиональному тренеру на 389 исландцев.

Главная исландская инновация – это Футбольные дома, где можно играть в любую погоду. Это стандартные поля под куполом – с подогревом газона, трибунами и медицинским отсеком.

Первый манеж появился в начале нулевых, его построили чиновник исландской футбольной федерации Гейр Торстейнссон и его коллега, звезда «Штутгарта» восьмидесятых Осгейр Сигурвинссон. А когда экономический подъем Исландии спровоцировал доступность кредитов и строительный бум, в стране появились еще 10 таких футбольных домов.

Всего в Исландии 30 больших всесезонных полей и еще 150 искусственных – поменьше.

В итоге количество зарегистрированных футболистов давно превысило 20 тысяч.