Анатолий Байдачный: В Беларуси осталась одна команда с чемпионским менталитетом 1 10.10.2017, 18:17

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Анатолий Байдачный

Известный футбольный специалист считает, что в Беларуси только одна команда способна решать серьезные задачи.

– В «Динамо» вы потом возвращались дважды: в 1997–м и в 2003–м.

– И оба раза исполнял роль кризисного менеджера, принимал команду в разгар сезона, когда дела шли из рук вон плохо. Один раз шли на 10–м месте, другой – на 11–м. В 1997–м выиграли золото, я хотел остаться, но в команде шел передел, ясности не было никакой, а меня постоянно звали в Россию. На очень хорошие условия. Уехал. А про второй приход даже вспоминать не хочется. Заняли в итоге третье место. Тяжело пришлось. Нужно было менять психологию игроков, чемпионского духа в команде на тот момент уже не осталось, - рассказал Анатолий Байдачный sb.by.

– С тех пор он выветрился не только из «Динамо», а из всего белорусского футбола.

– В Беларуси осталась одна команда с чемпионским менталитетом. Это БАТЭ. В любом состоянии борисовчане добиваются результата. Вроде бы уставшие, к игре не подведены, но прикладывают ровно столько усилий, сколько нужно для победы в конкретный момент. Пусть игра при этом не очень яркая, но победная. И никогда не сдаются. Я был на матче БАТЭ – «Арсенал». К 25–й минуте – 0:3, все потеряно. А они играли до конца, обострили ситуацию и довели матч до такого состояния, когда люди на трибунах снова поверили в чудо, в то, что их команда может выиграть. Это и есть чемпионский менталитет.